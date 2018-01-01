Російські олігархи просять США не включати їх в санкційний список, – Bloomberg

Російські бізнесмени розпродають свої активи за кордоном

Великі російські бізнесмени ведуть перемовини з представниками міністерства фінансів і Держдепу США з проханням не включати їх до списку підприємців, близьких до політичного керівництва Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на колишнього співробітника американського зовнішньополітичного відомства Дена Фріда. Багато росіян прислали до



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Російські бізнесмени розпродають свої активи за кордоном

Великі російські бізнесмени ведуть перемовини з представниками міністерства фінансів і Держдепу США з проханням не включати їх до списку підприємців, близьких до політичного керівництва Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на колишнього співробітника американського зовнішньополітичного відомства Дена Фріда. Багато росіян прислали до Вашингтона своїх таємних представників, щоб уникнути звинувачень у лобізмі.

«Міністерство фінансів США закінчує роботу над своїм першим офіційним списком "олігархів", близьких до уряду президента Путіна, і це підштовхує багатьох росіян до гарячкових спроб захистити свої капітали й репутацію», - пише журналістка Bloomberg Салеха Мохсін.

«За словами двох інформованих джерел, деякі особи, які вважають, що з великою ймовірністю можуть опинитися в списку, провели «стрес-тести», щоб з'ясувати потенційні наслідки для своїх інвестицій. Інші, як кажуть їхні американські консультанти, розпродають свої активи. Російські бізнесмени звернулися до колишніх чиновників Мінфіну і Держдепартаменту, які мають досвід роботи з санкціями, щоб ці чиновники допомогли їм уникнути включення в список, сказав екс-співробітник Держдепартаменту Ден Фрід, який заявив, що відхилив такі пропозиції. Одна людина, з якою був контакт, сказала, що деякі росіяни надіслали до Вашингтона своїх довірених осіб, намагаючись уникнути розголосу лобіювання», - пише видання.

Останній термін для складання списку, передбачений законом, - 29 січня цього року.

«Це більш низький ступінь порівняно з санкціями, адже активи не блокуються, але на репутацію це діє точно так само, як санкції: ти в списку осіб, зайнятих чимось нехорошим», - сказав Еріх Феррарі, засновник компанії Ferrari & Associates

Видання повідомляє: «За словами інформованого джерела, у Мінфіні США список теж став «джерелом головного болю»: деякі чиновники побоюються, що він буде об'єднаний з санкціями». Чиновники Мінфіну розглядають ідею засекретити деякі частини доповіді і випустити його у формі листа від Сігаль Манделклер, високопоставленої співробітниці міністерства, щоб розмежувати доповідь і списки росіян, які перебувають під економічними санкціями США, повідомило джерело на умовах анонімності.

«Конгрес також зажадав, щоб міністерство фінансів проаналізувало вплив потенційних санкцій на російські держоблігації», - пише видання, зазначаючи: якщо США накладуть санкції на облігації, це стане сильним ударом для фінансів Росії.

Як повідомлялося, у серпні минулого року Конгрес майже одностайно затвердив, а президент Трамп підписав закон H.R.3364 «Акт щодо протидії противникам Америки шляхом запровадження санкцій».

Закон передбачає, в тому числі, запровадження додаткових обмежень у фінансовому й енергетичному секторах Росії, відносно державних російських підприємств металургійної та гірничо-видобувної галузей, а також залізничного транспорту.

Крім того, визначається покарання Росії через її дії в інформаційній галузі, в тому числі кіберзломи та атаки. Окремо в законі визначається необхідність покарання осіб, відповідальних за порушення прав людини на окупованих Росією територіях, а також осіб, які діють в інтересах оборонного та розвідувального секторів уряду РФ. У законі також піддається критиці російський проект газопроводу «Північний потік - 2».

Документ закріплює на законодавчому рівні попередні санкції проти Росії, введені указами президента. Тобто, якщо глава Білого дому матиме намір послабити або скасувати деякі санкції проти РФ, закон вимагає обов’язкового погодження цих питань з Конгресом США.

Паралельно законодавство підтверджує підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, у тому числі не визнає спробу Росії анексувати Крим та засуджує окупацію територій на сході України.

Джерело: Цензор.НЕТ