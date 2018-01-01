Розвідка Швеції попередила про іноземне втручання в майбутні вибори
- Сьогодні, 18:26
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Російські шпигуни загрожують виборам
Спецслужба Швеції попередила, що «зовнішні сили» можуть спробувати втрутитися в майбутні загальні вибори у скандинавській країні. Про це повідомляє видання AFP.
«Не можна виключати того, що деякі іноземні держави скористаються шведською виборчою кампанією, щоб посилити конфлікти у шведському суспільстві та спробувати послабити демократичну систему», - повідомив глава Шведської Служби безпеки (Sapo) Андерс Торнберг.
«Російське шпигунство становить найбільшу загрозу безпеці» Швеції, яка не є членом НАТО», - відмітили у спецслужбі, додавши, що третина російських дипломатів у країні є шпигунами.