Румунія перенесе посольство до Єрусалима



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Румунський прем'єр заявив про важливе рішення уряду

Румунія проводить всі необхідні процедури для перенесення свого посольства з Тель-Авіва до Єрусалима.

Про це поінформували в прес-службі уряду Румунії за підсумками візиту прем'єр-міністра Віорики Денчіле в США.

«Із задоволенням хочу поінформувати, що за результатами детального аналізу і оцінки з боку всіх залучених в цей процес політичних гравців, Румунія переведе своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима», - заявила румунський прем'єр під час виступу на Конференції американо-ізраїльського комітету публічної політики.

Раніше президент Румунії Клаус Йоханніс закликав правлячу в країні коаліцію на чолі з Соціал-демократичною партією утриматися від прийняття такого рішення до підписання угоди про мир на Близькому Сході.

Президент назвав рішення румунського уряду несвоєчасним.

Статус Єрусалима є однією з найбільших проблем у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту на Близькому Сході. У 1980 році парламент Ізраїлю ухвалив закон про Єрусалим, згідно з яким визнав це місто ізраїльською столицею. Рада Безпеки ООН в резолюції номер 478 визнала анексію незаконною і з того часу неодноразово підтверджувала це.

Однак в кінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився перенести туди американське посольство. Це рішення викликало різку критику міжнародної спільноти. Слідом за США аналогічні кроки зробили Гватемала і Парагвай та Чехія, проте пізніше Парагвай відкликав це рішення.

Джерело: Укрінформ