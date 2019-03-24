  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Румунія перенесе посольство до Єрусалима

    • Розсилка
    Румунія перенесе посольство до Єрусалима

    Румунський прем'єр заявив про важливе рішення уряду

    Румунія проводить всі необхідні процедури для перенесення свого посольства з Тель-Авіва до Єрусалима.

    Про це поінформували в прес-службі уряду Румунії за підсумками візиту прем'єр-міністра Віорики Денчіле в США.

    «Із задоволенням хочу поінформувати, що за результатами детального аналізу і оцінки з боку всіх залучених в цей процес політичних гравців, Румунія переведе своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима», - заявила румунський прем'єр під час виступу на Конференції американо-ізраїльського комітету публічної політики.

    Раніше президент Румунії Клаус Йоханніс закликав правлячу в країні коаліцію на чолі з Соціал-демократичною партією утриматися від прийняття такого рішення до підписання угоди про мир на Близькому Сході.

    Президент назвав рішення румунського уряду несвоєчасним.

    Статус Єрусалима є однією з найбільших проблем у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту на Близькому Сході. У 1980 році парламент Ізраїлю ухвалив закон про Єрусалим, згідно з яким визнав це місто ізраїльською столицею. Рада Безпеки ООН в резолюції номер 478 визнала анексію незаконною і з того часу неодноразово підтверджувала це.

    Однак в кінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився перенести туди американське посольство. Це рішення викликало різку критику міжнародної спільноти. Слідом за США аналогічні кроки зробили Гватемала і Парагвай та Чехія, проте пізніше Парагвай відкликав це рішення.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    США Ізраїль Румунія посольство Єрусалим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ