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    У світі

    Румунія проведе в борг саміт «Трьох морів»

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    Президент&nbsp;Румунії Клаус Йоганніс - Румунія проведе в борг саміт «Трьох морів»
    Президент Румунії Клаус Йоганніс

    Уряд Румунії скоротив фінансування адміністрації президента

    Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що оголошений раніше саміт Ініціативи «Трьох морів» відбудеться в Бухаресті, незважаючи на відсутність коштів. Про це президент заявив у зв'язку з рішенням уряду суттєво урізати бюджет для президентської адміністрації.

    «Ми проведемо цей саміт в борг. Я не можу анулювати саміт, запрошення на який надіслано керівникам держав ще минулого року. Фінансувати саміт у нас немає можливості через рішення уряду урізати бюджет адміністрації президента, як того побажала Соціал-демократична партія (одна з правлячих в країні партій – ред.), а це означає, що саміт ми проведемо в борг», - заявив Йоганніс.

    У свою чергу, віце-прем'єр Румунії Ганна Бирхалл заявила, що гроші для проведення саміту були включені в бюджет.

    Раніше повідомлялося, що уряд Румунії суттєво скоротить бюджетні кошти, призначені для фінансування діяльності адміністрації президента.

    Нагадаємо: саміт Ініціативи «Трьох морів» відбудеться 17-18 вересня в Бухаресті. Він буде організований адміністрацією президента Румунії.

    Попередній саміт у 2017 році пройшов у Варшаві.

    Ініціатива «Трьох морів» (Адріатичного, Балтійського та Чорного) - неформальна платформа співробітництва 12-ти країн Центральної та Південної Європи (Польща, Хорватія, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Румунія, Болгарія та Австрія).

    Джерело: Укрінформ

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