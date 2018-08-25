Румунія проведе в борг саміт «Трьох морів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Румунії Клаус Йоганніс

Уряд Румунії скоротив фінансування адміністрації президента

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що оголошений раніше саміт Ініціативи «Трьох морів» відбудеться в Бухаресті, незважаючи на відсутність коштів. Про це президент заявив у зв'язку з рішенням уряду суттєво урізати бюджет для президентської адміністрації.

«Ми проведемо цей саміт в борг. Я не можу анулювати саміт, запрошення на який надіслано керівникам держав ще минулого року. Фінансувати саміт у нас немає можливості через рішення уряду урізати бюджет адміністрації президента, як того побажала Соціал-демократична партія (одна з правлячих в країні партій – ред.), а це означає, що саміт ми проведемо в борг», - заявив Йоганніс.

У свою чергу, віце-прем'єр Румунії Ганна Бирхалл заявила, що гроші для проведення саміту були включені в бюджет.

Раніше повідомлялося, що уряд Румунії суттєво скоротить бюджетні кошти, призначені для фінансування діяльності адміністрації президента.

Нагадаємо: саміт Ініціативи «Трьох морів» відбудеться 17-18 вересня в Бухаресті. Він буде організований адміністрацією президента Румунії.

Попередній саміт у 2017 році пройшов у Варшаві.

Ініціатива «Трьох морів» (Адріатичного, Балтійського та Чорного) - неформальна платформа співробітництва 12-ти країн Центральної та Південної Європи (Польща, Хорватія, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Румунія, Болгарія та Австрія).

Джерело: Укрінформ