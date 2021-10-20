Румунський парламент провалив голосування за новий уряд

За призначення Дачіана Чолоша проголосували 88 депутатів. Для призначення нового уряду необхідно було 234 голоси на підтримку

Парламент Румунії не підтримав кандидатуру лідера партії «Союз порятунку Румунії» (USR) Дачіана Чолоша на посаду голови уряду та команду, з якою він мав намір сформувати Кабінет міністрів, передає кореспондент «Главкому».

За призначення Дачіана Чолоша проголосували 88 депутатів. Для призначення нового уряду необхідно було 234 голоси на підтримку.

Раніше кандидат у прем’єр-міністри Румунії від партії «Союз порятунку Румунії» (USR) Дачіан Чолош представив кандидатів у міністри. У партії Чолоша наполягають, що у час четвертої хвилі пандемії країні необхідний уряд, який складатиметься із представників однієї партії, тому кандидатів від партнерів по коаліції у цьому списку немає.

Ідею міноритарного уряду все ж у парламенті не підтримали.

Зазначимо, парламент Румунії протягом 60 днів має призначити склад парламенту, інакше політична криза може призвести до дострокових парламентських виборів.

Як повідомляв «Главком», 5 жовтня парламент Румунії проголосував вотум недовіри урядові Флорина Кицу. Пропозицію про вотум недовіри урядові Кицу ініціювала Соціал-демократична партія (PSD). Рішення також підтримали голосами Союз «За порятунок Румунії» (USR) та партія AUR.

Проти уряду пропрезидентської Націонал-ліберальної партії (PNL) не голосували, звісно, її представники, а також депутати партії Демократичний союз угорців Румунії (UDMR).

Останні пів року ситуація навколо провладної коаліції значно погіршилася. Зокрема, виникли розбіжності між колись партнерами – PNL та USR. Угорська партія UDMR як весь цей час трималася осторонь політичної кризи, так і сьогодні не голосувала проти уряду Кицу.