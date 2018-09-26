Ryanair знову буде страйкувати: скасують рейси у шести країнах



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Страйкують на цей раз бортпровідники

Лоукостер Ryanair має намір провести черговий страйк, на цей раз в шести європейських країнах.

Про такі плани повідомляє німецьке видання Zeit.

«Ірландський бюджетний перевізник через страйк у п'ятницю скасовує 190 рейсів; що зачепить близько 30 тисяч пасажирів», - йдеться в повідомленні.

Акція відбудеться в Бельгії, Німеччині, Голландії, Італії, Іспанії та Португалії.

Слід зазначити, що, оголошуючи страйк ще два тижні тому, компанія не згадувала Німеччину.

Всього упродовж дня перевізник повинен був би обслужити 450 тис. пасажирів.

Страйкують на цей раз бортпровідники.

Нагадаємо: перший страйк співробітники компанії провели 10 серпня. Предметом трудового спору стали зарплати та умови праці пілотів найдешевшої авіакомпанії в Європі. У серпні страйк, який провели спільно пілоти в Німеччині, Голландії, Бельгії і Швеції, охопив 55 тисяч пасажирів, при тому, що була скасована лише шоста частина всіх запланованих рейсів.