Саміт НАТО найімовірніше відбудеться до літа – глава МЗС Франції

Участь у саміті президента США Джо Байдена пройде у рамках першого візиту новообраного глави держави до Європи

Глави держав та урядів країн-членів НАТО можуть зібратися на саміт до літа.

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у кулуарах міністерського засідання глав МЗС країн НАТО, яке проходило 23-24 березня у Брюсселі.

«Засідання міністрів є дуже важливим, адже під час нього буде розглянуте питання підготовки саміту глава держав та урядів, який пройде, найімовірніше, до літа», - заявив французький міністр.

Як заявляв раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, наступний саміт Альянсу має відбутися у 2021 році у Брюсселі.

Очікується, що участь у саміті президента США Джо Байдена пройде у рамках першого візиту новообраного глави держави до Європи.

Іншою нагодою прибуття американського лідера на Європейський континент стане саміт глав держав та урядів країн Великої сімки. Головуюча нині у G7 Велика Британія планує провести саміт у 11-13 червня у селищі Карбіс Бей, що у графстві Корнуолл.