Смертник у Сомалі атакував урядову будівлю



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Вибух автомобіля

Вибухівка була закладена в автомобіль, яким керував смертник

В неділю у столиці Сомалі терорист-смертник атакував урядову будівлю у центрі міста: внаслідок вибуху зруйнована школа, що розташована неподалік.

Вибухівка була закладена в автомобіль, яким керував смертник. Наразі поліція повідомляє про трьох загиблих та 14 поранених. Ушкодження отримали принаймні шестеро дітей.

Вибух також зачепив кілька житлових будинків та мечеть, що розташовані неподалік.

За даними місцевої влади, троє загиблих - солдати, які ціною власного життя змогли завадити смертнику проїхати на територію урядової будівлі.

«Ми займалися повсякденною роботою, коли стався вибух, - каже Ракія Мохамед Алі. - Я сховався під столом. Я чув велику кількість пострілів біля воріт. Коли я вийшов, то побачив поранених, що лежали на землі, інші були мертвими».

Відповідальність за теракт на себе взяла радикальна ісламістська група Джамаат Аш-Шабааб.

Сомалі переживає нестабільність з 1991 року, коли місцевий уряд, яким керували військові, був зміщений.

Після цього в країні почалася громадянська війна між місцевими воєначальниками, що постійно конкурують один з одним, та двома північними регіонами - Сомалілендом та Пунтлендом, які фактично відділилися від Сомалі.

Більша частина країни є зоною бойових дій.

Джерело: BBC