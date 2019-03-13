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    У світі

    Снігопад паралізував північний схід Китаю

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    Негода паралізувала роботу громадського транспорту в адміністративному центрі провінції - Харбіні - Снігопад паралізував північний схід Китаю
    Негода паралізувала роботу громадського транспорту в адміністративному центрі провінції - Харбіні

    Сильні снігопади пройшли у містах Хейхе, Хеган, Шуан'яшань і Цзісі, Харбін, Дацин, Суйхуа, Муданьцзян і інші райони провінції Хейлунцзян

    Через сильний снігопад і ожеледь в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю було закрито рух на всіх швидкісних шосе. Про це повідомляє Xinhua.

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    Сильні снігопади пройшли у містах Хейхе, Хеган, Шуан'яшань і Цзісі, Харбін, Дацин, Суйхуа, Муданьцзян і інші райони провінції Хейлунцзян.

    У зв'язку з цим, рух на всіх ділянках 15 швидкісних автодоріг і харбінської кільцевої автомобільної дороги був закритий.

    Негода також паралізувала роботу громадського транспорту в адміністративному центрі провінції - Харбіні.

    На міському автовокзалі відправлення більшості рейсів було затримано, а автобуси з інших районів провінції прибували зі значним запізненням.

    Раніше повідомлялося, що в Австралії випав сніг, хоча кількома днями раніше там були пожежі в зв'язку з рекордною спекою.

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