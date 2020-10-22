Спецслужби США звинуватили Росію та Іран у спробі вплинути на вибори



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Голова Нацрозвідки уточнив, що мета втручання Росії в американські вибори - допомогти Трампу переобратися на другий термін

Росія і Іран окремо один від одного одержали інформацію про реєстрацію американських виборців. Вибори президента США відбудуться менш ніж через два тижні, 3 листопада.

Про це заявив на пресконференції директор Національної розвідки США Джон Реткліфф.

Голова Нацрозвідки уточнив, що мета втручання Росії в американські вибори – допомогти чинному президенту Дональду Трампу переобратися на другий термін. Мета Ірану, навпаки, – не допустити перемоги глави Білого дому.

«Ці дані можуть бути використані іноземними гравцями для передачі помилкової інформації Ми просимо кожного американця внести свій внесок у захист від тих, хто бажає нам зла», – сказав Реткліфф.

Висновки нацрозвідки підтримав директор ФБР Крістофер Рей, також присутній на пресконференції.

«Не дозволяйте цим зусиллям мати намічений ефект. Ми вже бачили, як Іран розсилає підроблені електронні листи, призначені для залякування виборців, розпалювання соціальних хвилювань і нанесення шкоди президентові Трампу», – звернувся до американців Джон Реткліфф.

Місяць тому директор ФБР заявляв, що Москва знову намагається вплинути на результати виборів у США. Глава Нацрозвідки два тижні тому розсекретив частина документів, які, на його думку, є доказом втручання Росії.