США через Росію відновлять другий атлантичний флот
- Сьогодні, 14:37
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Другий атлантичний флот брав участь у Карибській кризі
Влада США прийняла рішення відновити другий флот в Атлантичному океані, який був розформований у 2011 році, повідомив головнокомандувач ВМС США адмірал Джон Річардсон.
«У нашій новій Національній військовій стратегії ясно сказано, що ми повернулися в епоху конкуренції держав, в зв'язку з тим, що число викликів зростає, ситуація в сфері безпеки стає все більш складною», - заявив Річардсон.
За словами адмірала, в сферу відповідальності другого флоту буде входити східне узбережжя США, а також північна частина Атлантичного океану.
Командування флоту буде перебувати в Норфолку, штат Вірджинія. Повідомляється, що спочатку в штабі буде 15 чоловік, а потім він розшириться до 200 чоловік. Імена командувачів флотом поки не називаються.
Як повідомив CNN представник Пентагону, НАТО особливо пильну увагу приділяє Атлантиці через посилення ролі Росії в суперництві великих держав.
Також в п'ятницю Пентагон повідомив, що має намір запропонувати керівництву НАТО розмістити штаб створюваного в альянсі Об'єднаного командування на базі в Норфолку.
Другий флот ВМС США був cформований 12 лютого 1950 року і припинив існування 30 вересня 2011 року в зв'язку зі скороченнями оборонних витрат і реорганізацією в армії США.
На момент розформування до складу флоту входили понад 100 кораблів і підводних човнів. За майже 60 років свого існування Другої флот брав участь, в тому числі, в Карибській кризі і вторгненні в Гренаду.
Джерело: BBC