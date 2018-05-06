США через Росію відновлять другий атлантичний флот

Другий атлантичний флот брав участь у Карибській кризі

Влада США прийняла рішення відновити другий флот в Атлантичному океані, який був розформований у 2011 році, повідомив головнокомандувач ВМС США адмірал Джон Річардсон. «У нашій новій Національній військовій стратегії ясно сказано, що ми повернулися в епоху конкуренції держав, в зв'язку з тим, що число викликів зростає, ситуація в сфері



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Другий атлантичний флот брав участь у Карибській кризі

Влада США прийняла рішення відновити другий флот в Атлантичному океані, який був розформований у 2011 році, повідомив головнокомандувач ВМС США адмірал Джон Річардсон.

«У нашій новій Національній військовій стратегії ясно сказано, що ми повернулися в епоху конкуренції держав, в зв'язку з тим, що число викликів зростає, ситуація в сфері безпеки стає все більш складною», - заявив Річардсон.

За словами адмірала, в сферу відповідальності другого флоту буде входити східне узбережжя США, а також північна частина Атлантичного океану.

Командування флоту буде перебувати в Норфолку, штат Вірджинія. Повідомляється, що спочатку в штабі буде 15 чоловік, а потім він розшириться до 200 чоловік. Імена командувачів флотом поки не називаються.

Як повідомив CNN представник Пентагону, НАТО особливо пильну увагу приділяє Атлантиці через посилення ролі Росії в суперництві великих держав.

Також в п'ятницю Пентагон повідомив, що має намір запропонувати керівництву НАТО розмістити штаб створюваного в альянсі Об'єднаного командування на базі в Норфолку.

Другий флот ВМС США був cформований 12 лютого 1950 року і припинив існування 30 вересня 2011 року в зв'язку зі скороченнями оборонних витрат і реорганізацією в армії США.

На момент розформування до складу флоту входили понад 100 кораблів і підводних човнів. За майже 60 років свого існування Другої флот брав участь, в тому числі, в Карибській кризі і вторгненні в Гренаду.

Джерело: BBC