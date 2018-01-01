США модернізували свою найбільшу неядерну бомбу

Бомба-гігант GBU-57 тепер ще краще вражає підземні цілі

США провели модернізацію своєї найбільшої неядерної бомби, відомої під назвою GBU-57. Про це в суботу, 27 січня, повідомляє японське видання The Japan Times. Нинішня, вже четверта за рахунком, модернізація призначена для поліпшення характеристик бомби при використанні для цілей, які перебувають на великій глибині. GBU-57 може бути використана для



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B-2 Spirit

Бомба-гігант GBU-57 тепер ще краще вражає підземні цілі

США провели модернізацію своєї найбільшої неядерної бомби, відомої під назвою GBU-57. Про це в суботу, 27 січня, повідомляє японське видання The Japan Times. Нинішня, вже четверта за рахунком, модернізація призначена для поліпшення характеристик бомби при використанні для цілей, які перебувають на великій глибині.

GBU-57 може бути використана для удару по підземним військовим заводам Північної Кореї, пов'язаних з її ядерною програмою, стверджує агентство Bloomberg. Підняти в повітря цю бомбу, бойова частина якої важить 2,5 тонни, можуть важкі бомбардувальники B-2, яких в американській армії всього 21 одиниця.

Три бомбардувальники B-2 були в січні передислоковані на тихоокеанську військову базу Гуам в рамках «планової ротації», кажуть представники американської армії. Однак вони відмовлялися відповідати на питання, чи були переправлені на Гуам і GBU-57.

«Нехай хто-небудь з його зубожілого і зголоднілого режиму проінформує його, що у мене теж є ядерна кнопка, але вона набагато більше і набагато могутніше, ніж його, і моя кнопка працює», - написав на своїй сторінці в Twitter на початку січня президент США Дональд Трамп, звертаючись до президента Північної Кореї Кім Чен Ина.

Нагадаємо, Іран заявляє про те, що має в розпорядженні 10-тонну бомбу власного виробництва.

Джерело: Deutsche Welle