США планують до 2020 року створити космічні сили



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Американський астронавт

Пентагон пізніше оприлюднить деталі першого етапу реалізації плану зі створення космічних сил

Віце-президент США Майк Пенс оголосив про плани створення до 2020 року нових космічних сил Сполучених Штатів, які стануть шостим родом американських військ.

Пенс заявив, що новий рід військ необхідний для забезпечення американського панування в космосі в умовах посилення конкуренції та загроз з боку Китаю та Росії.

«Космос, який колись був миролюбним і безконкурентним, зараз багатолюдний і змагальний», - зазначив він.

Пенс повідомив, що Пентагон пізніше оприлюднить деталі першого етапу реалізації плану зі створення космічних сил.

Президент Дональд Трамп раніше закликав до «окремої, але рівної» космічної сили. Міністр оборони Джим Меттіс схвалив плани реорганізації космічного підрозділу збройних сил, однак був проти запуску дорогого окремого роду військ.

Варто зазначити, що створення нового роду військ ще має затвердити Конгрес США.

Джерело: Європейська правда