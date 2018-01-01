США приєдналися до пошуку зниклих після аварії суден біля узбережжя КНР

Америка направила літак P-8A на допомогу в міжнародній пошуково-рятувальної операції в Східно-Китайському морі

Військово-морські сили США направили патрульний протичовновий літак P-8 «Посейдон» на пошуки 32 людей, зниклих після зіткнення танкера і суховантажного судна біля узбережжя КНР в суботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайті ВМС США. «Сьомого січня США направили літак P-8A, приписаний



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Учасниками зіткнення стали нафтовий танкер Sanchi і суховантаж CF Crystal

Америка направила літак P-8A на допомогу в міжнародній пошуково-рятувальної операції в Східно-Китайському морі

Військово-морські сили США направили патрульний протичовновий літак P-8 «Посейдон» на пошуки 32 людей, зниклих після зіткнення танкера і суховантажного судна біля узбережжя КНР в суботу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сайті ВМС США.

«Сьомого січня США направили літак P-8A, приписаний до групи «Бойові тигри» Восьмий патрульної ескадрильї, на допомогу в міжнародній пошуково-рятувальної операції в Східно-Китайському морі, яка проводиться після зіткнення двох комерційних судів», — йдеться в заяві американського відомства.

Як зазначає відомство, американський літак досліджував територію в районі події площею 3,6 тисячі квадратних морських миль, але «матросів не виявлено».

Як раніше повідомлялося, панамський нафтовий танкер зіткнувся з гонконгським суховантажем біля східного узбережжя Китаю, 32 людей зникли безвісти. Інцидент стався в суботу 6 січня о 20:00 у гирла річки Янцзи. Учасниками зіткнення стали нафтовий танкер Sanchi і суховантаж CF Crystal. Внаслідок зіткнення було втрачено зв’язок з усім екіпажем нафтового танкера. Це судно належить іранської компанії Bright Shipping Limired. На його борту знаходилися в цілому 32 людини — 30 громадян Ірану і два громадянина Бангладешу.