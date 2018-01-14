США розмістили в Японії десантний корабель з новітніми винищувачами на борту

Корабель ВМС США Wasp зайшов у порт Сасебо в префектурі Нагасакі

Військово-морські сили США розмістили в південно-західній Японії новий універсальний десантний корабель c передовими малопомітними винищувачами F-35В на борту. Корабель ВМС США Wasp зайшов у порт Сасебо в префектурі Нагасакі приблизно о 9 годині ранку в неділю. Він замінить інший американський універсальний десантний корабель Bonhomme Richard.



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Корабель ВМС США Wasp зайшов у порт Сасебо в префектурі Нагасакі

Військово-морські сили США розмістили в південно-західній Японії новий універсальний десантний корабель c передовими малопомітними винищувачами F-35В на борту.

Корабель ВМС США Wasp зайшов у порт Сасебо в префектурі Нагасакі приблизно о 9 годині ранку в неділю. Він замінить інший американський універсальний десантний корабель Bonhomme Richard.

Довжина корпусу корабля Wasp становить приблизно 250 метрів. Його водотоннажність перевищує 40 тисяч тонн. Чисельність екіпажу може досягати близько 1100 осіб. Він також здатний перевозити 1600 морських піхотинців.

Прибуття корабля Wasp в Японію відбулося в умовах продовження ракетних і ядерних провокацій Північної Кореї, а також активізації морської діяльності Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

ВМС США повідомляють, що розміщення корабля Wasp в Японії представляє частину довгострокових зусиль, які спрямовані на розгортання найпередовіших бойових засобів в даному регіоні.

Джерело: NHK