Суд Ірану покарає смертю науковця зі Швеції
- Сьогодні, 10:45
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Науковець був заарештований під час конференції в Тегерані за звинуваченнями в шпигунстві та «неприязні до Бога»
Верховний суд Ірану підтвердив смертний вирок засудженому за шпигунство науковцеві, який має подвійне, шведсько-іранське громадянство. Про це 25 грудня заявив прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді, передає Радіо Свобода.
Дослідник стокгольмського інституту Каролінска, фахівець із медицини катастроф Ахмадреза Джалалі був заарештований у квітні 2016 року під час візиту на конференцію в Тегерані за звинуваченнями в шпигунстві та «неприязні до Бога», злочині, який в Ірані може каратися смертю. Згодом Ахмадреза Джалалі був засуджений.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International та дружина Джалалі заявили в цьому місяці, що адвокатам також повідомили: Верховний суд розглянув справу та підтвердив смертний вирок.