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    Суд Ірану покарає смертю науковця зі Швеції

    Науковець був заарештований під час конференції в Тегерані за звинуваченнями в шпигунстві та «неприязні до Бога»
    Верховний суд Ірану підтвердив смертний вирок засудженому за шпигунство науковцеві, який має подвійне, шведсько-іранське громадянство. Про це 25 грудня заявив прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді, передає Радіо Свобода. Дослідник стокгольмського інституту Каролінска, фахівець із медицини катастроф Ахмадреза Джалалі був заарештований у квітні
    • Сьогодні, 10:45
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    <span>Ахмадреза Джалалі разом із дружиною</span>
    Ахмадреза Джалалі разом із дружиною

    Науковець був заарештований під час конференції в Тегерані за звинуваченнями в шпигунстві та «неприязні до Бога»

    Верховний суд Ірану підтвердив смертний вирок засудженому за шпигунство науковцеві, який має подвійне, шведсько-іранське громадянство. Про це 25 грудня заявив прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді, передає Радіо Свобода.

    Дослідник стокгольмського інституту Каролінска, фахівець із медицини катастроф Ахмадреза Джалалі був заарештований у квітні 2016 року під час візиту на конференцію в Тегерані за звинуваченнями в шпигунстві та «неприязні до Бога», злочині, який в Ірані може каратися смертю. Згодом Ахмадреза Джалалі був засуджений.

    Міжнародна правозахисна організація Amnesty International та дружина Джалалі заявили в цьому місяці, що адвокатам також повідомили: Верховний суд розглянув справу та підтвердив смертний вирок.

    суд Іран наука
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