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    У світі

    Суд РФ залишив чотирьох українських моряків під вартою

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    Адвокат повідомив, що за клопотанням слідства засідання пройшло у закритому режимі - Суд РФ залишив чотирьох українських моряків під вартою
    Адвокат повідомив, що за клопотанням слідства засідання пройшло у закритому режимі

    Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка залишили під арештом

    Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох військовополонених моряків під вартою. Про це написав адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

    Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги захисту щодо першої четвірки військовополонених моряків: Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка.

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    Адвокат повідомив, що за клопотанням слідства засідання пройшло у закритому режимі. Також суд відмовився долучити копію резолюції ПАРЄ. Скарги були залишені без задоволення.

    Нагадаємо, раніше спеціальний представник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер заявив, що США не будуть рухатися далі в переговорах з РФ поки вона не звільнить українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.

    Додамо, що Україна спільно з міжнародними партнерами з антиросійської коаліції готує «Азовський пакет санкцій у відповідь на незаконну агресію РФ у Керченській протоці».

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