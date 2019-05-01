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    У світі

    Суд у Чехії підтримав готель, який не селив росіян без заяви проти анексії Криму

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    <p>Спочатку власника готелю оштрафували на 50 тис.крон</p> - Суд у Чехії підтримав готель, який не селив росіян без заяви проти анексії Криму

    Спочатку власника готелю оштрафували на 50 тис.крон

    Конституційний суд Чехії встановив відсутність дискримінації в діях власника готелю Brioni Boutique в чеській Остраві

    Конституційний суд Чехії вирішив, що в діях готелю в місті Остраві, який відмовлявся поселяти громадян Росії без письмової заяви з засудженням анексії Криму, не було дискримінації.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Також скасований штраф, що був накладений на фірму-власницю готелю. Тепер справа повертається на повторний розгляд до Найвищого адміністративного суду Чехії.

    Конституційний суд встановив, що про дискримінацію могло б ітися, якби клієнтів відмовлялися поселяти з мотивів ненависті, очевидного свавілля чи з приниженням гідності.

    У справі ж із готелем Brioni в центрі Острави йшлося про безпосереднє і емоційне висловлення політичної позиції його власника на однозначне порушення міжнародного права, яким була анексія Криму Росією, і ця позиція збігається з зовнішньою політикою Чехії і політикою міжнародних організацій.

    «Підприємець не мусить бути політично нейтральним і при здійсненні підприємницької діяльності йому не можна заборонити висловлювати свою політичну позицію, якщо це робиться коректним чином», – наголосив суддя-доповідач у справі Войтех Шимічек.

    Суд же констатував, що готель повівся передбачувано і анонсував таке обмеження своїх послуг в інтернеті.

    Скандал спалахнув навесні 2014 року, невдовзі по тому, як Росія анексувала український Крим. Коли у квітні того року готель Brioni перевірила Чеська комерційна інспекція, там виявили оголошення, що громадяни Росії не можуть поселитися там, починаючи з 24 березня, якщо не підпишуть заяву з засудженням окупації Криму.

    Інспекція наклала на фірму-власник готелю штраф у 50 тисяч чеських крон (за нинішнім курсом це майже 58 тисяч гривень), пізніше суди знизили штраф до 5 тисяч.

    Найвищий адміністративний суд тоді констатував, що висловлення політичної позиції не дає права примушувати клієнтів відмежовуватися від зовнішньої політики їхньої держави. Власники готелю не погодилися з цим і дійшли з оскарженнями до Конституційного суду.

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