Тимчасовий уряд Лівії пішов у відставку



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У Лівії зараз спостерігається двовладдя

Відповідний документ був поданий в парламент

Тимчасовий уряд Лівії на чолі з прем'єр-міністром Абдуллою Тані подав заяву про відставку.

Про це йдеться у заяві законодавчих зборів.

Відповідний документ був поданий в парламент.

Заяву про відставку було подано на тлі триваючих на сході країни акцій протесту. Вони почалися у зв'язку з погіршенням соціально-економічних умов і перебоїв з подачею електрики.

Зазначимо, що у Лівії зараз спостерігається двовладдя. Після того, як в 2011 році міжнародна коаліція провела операцію з ліквідації тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі, у країні триває протистояння між урядом, підтримуваним Лівійською національною армією на чолі з фельдмаршалом Халіфою Хафтаром, і урядом з центром в Тріполі, яке підтримує ООН.

Нагадаємо, в кінці квітня армія Хафтара заявила про припинення бойових дій в Лівії.