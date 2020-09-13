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    У світі

    Тимчасовий уряд Лівії пішов у відставку

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    У Лівії зараз спостерігається двовладдя - Тимчасовий уряд Лівії пішов у відставку
    У Лівії зараз спостерігається двовладдя

    Відповідний документ був поданий в парламент

    Тимчасовий уряд Лівії на чолі з прем'єр-міністром Абдуллою Тані подав заяву про відставку. 

    Про це йдеться у заяві законодавчих зборів.

    Відповідний документ був поданий в парламент. 

    Заяву про відставку було подано на тлі триваючих на сході країни акцій протесту. Вони почалися у зв'язку з погіршенням соціально-економічних умов і перебоїв з подачею електрики.

    Зазначимо, що у Лівії зараз спостерігається двовладдя. Після того, як в 2011 році міжнародна коаліція провела операцію з ліквідації тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі, у країні триває протистояння між урядом, підтримуваним Лівійською національною армією на чолі з фельдмаршалом Халіфою Хафтаром, і урядом з центром в Тріполі, яке підтримує ООН.

    Нагадаємо, в кінці квітня армія Хафтара заявила про припинення бойових дій в Лівії.

    ООН уряд парламент
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