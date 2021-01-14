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    У світі

    Том Хенкс буде ведучим спеціальної програми з нагоди інавгурації Байдена

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    Том Хенкс буде ведучим&nbsp;шоу Celebrating America - Том Хенкс буде ведучим спеціальної програми з нагоди інавгурації Байдена
    Том Хенкс буде ведучим шоу Celebrating America

    Очікується, що на шоу виступлять Джастін Тімберлейк, Демі Ловато та Bon Jovi

    Відомий актор Том Хенкс стане ведучим спеціальної програми з нагоди інавгурації демократа Джо Байдена.

    Про це повідомляє Mediaite.

    Спеціальний випуск шоу Celebrating America буде йти в прайм-тайм на різних телеканалах серед яких ABC, NBC, CBS і CNN.

    Також показ програми можна буде побачити на стрімінгових сервісах Amazon Prime Video та DirecTV.

    Очікується, що на шоу виступлять Джастін Тімберлейк, Демі Ловато та Bon Jovi.

    Джо Байден і Камала Харріс мають з'явиться в шоу на 90-ій хвилині.

    Інавгурація демократа Джо Байдена відбудеться 20 січня у Вашингтоні. Через епідемію коронавірусу церемонія буде проходити в незвичайному форматі.

    Теги: актор Amazon Камала Харріс
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