Том Хенкс буде ведучим спеціальної програми з нагоди інавгурації Байдена
Очікується, що на шоу виступлять Джастін Тімберлейк, Демі Ловато та Bon Jovi
Відомий актор Том Хенкс стане ведучим спеціальної програми з нагоди інавгурації демократа Джо Байдена.
Про це повідомляє Mediaite.
Спеціальний випуск шоу Celebrating America буде йти в прайм-тайм на різних телеканалах серед яких ABC, NBC, CBS і CNN.
Також показ програми можна буде побачити на стрімінгових сервісах Amazon Prime Video та DirecTV.
Очікується, що на шоу виступлять Джастін Тімберлейк, Демі Ловато та Bon Jovi.
Джо Байден і Камала Харріс мають з'явиться в шоу на 90-ій хвилині.
Інавгурація демократа Джо Байдена відбудеться 20 січня у Вашингтоні. Через епідемію коронавірусу церемонія буде проходити в незвичайному форматі.