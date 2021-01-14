Том Хенкс буде ведучим спеціальної програми з нагоди інавгурації Байдена

Очікується, що на шоу виступлять Джастін Тімберлейк, Демі Ловато та Bon Jovi

Відомий актор Том Хенкс стане ведучим спеціальної програми з нагоди інавгурації демократа Джо Байдена.

Про це повідомляє Mediaite.

Спеціальний випуск шоу Celebrating America буде йти в прайм-тайм на різних телеканалах серед яких ABC, NBC, CBS і CNN.

Також показ програми можна буде побачити на стрімінгових сервісах Amazon Prime Video та DirecTV.

Очікується, що на шоу виступлять Джастін Тімберлейк, Демі Ловато та Bon Jovi.

Джо Байден і Камала Харріс мають з'явиться в шоу на 90-ій хвилині.

Інавгурація демократа Джо Байдена відбудеться 20 січня у Вашингтоні. Через епідемію коронавірусу церемонія буде проходити в незвичайному форматі.