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    Трамп хоче збільшити оборонний бюджет США – американські ЗМІ

    Пропонований бюджет буде збільшено на 13%
    Президент США Дональд Трамп наступного місяця планує запропонувати Конгресу проект оборонного бюджету на 2019 рік у розмірі 716 млрд доларів, що на 13% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела. «Пропонований бюджет буде збільшено на 13% порівняно з 2017 роком, коли Сполучені Штати витратили на
    • Сьогодні, 12:29
    • Розсилка
    Пентагон
    Пентагон

    Пропонований бюджет буде збільшено на 13%

    Президент США Дональд Трамп наступного місяця планує запропонувати Конгресу проект оборонного бюджету на 2019 рік у розмірі 716 млрд доларів, що на 13% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

    «Пропонований бюджет буде збільшено на 13% порівняно з 2017 роком, коли Сполучені Штати витратили на оборону близько 634 мільярдів доларів», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, запропонований бюджет - це перемога міністра оборони Джеймса Маттіса, який нещодавно представив стратегію, що передбачає переозброєння військових з метою стримування та, якщо необхідно, подолання потенційного конфлікту з такими великими державами, як Китай та Росія.

    Сума 716 млрд доларів має покрити річний бюджет Пентагону – витрати на війни, які тривають, а також на підтримку ядерного арсеналу США.

    Видання пише, що у разі прийняття проекту витрати Міноборони США збільшаться на 7% порівняно з бюджетом на 2018 рік.

    Запропоноване збільшення є «великою подією», сказав оборонний аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан.

    Водночас Пентагон та Білий дім інформацію про можливу пропозицію Трампа не коментують.

    Джерело: Укрінформ

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