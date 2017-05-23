Трамп хоче збільшити оборонний бюджет США – американські ЗМІ

Пропонований бюджет буде збільшено на 13%

Президент США Дональд Трамп наступного місяця планує запропонувати Конгресу проект оборонного бюджету на 2019 рік у розмірі 716 млрд доларів, що на 13% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела. «Пропонований бюджет буде збільшено на 13% порівняно з 2017 роком, коли Сполучені Штати витратили на



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Пентагон

Пропонований бюджет буде збільшено на 13%

Президент США Дональд Трамп наступного місяця планує запропонувати Конгресу проект оборонного бюджету на 2019 рік у розмірі 716 млрд доларів, що на 13% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

«Пропонований бюджет буде збільшено на 13% порівняно з 2017 роком, коли Сполучені Штати витратили на оборону близько 634 мільярдів доларів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, запропонований бюджет - це перемога міністра оборони Джеймса Маттіса, який нещодавно представив стратегію, що передбачає переозброєння військових з метою стримування та, якщо необхідно, подолання потенційного конфлікту з такими великими державами, як Китай та Росія.

Сума 716 млрд доларів має покрити річний бюджет Пентагону – витрати на війни, які тривають, а також на підтримку ядерного арсеналу США.

Видання пише, що у разі прийняття проекту витрати Міноборони США збільшаться на 7% порівняно з бюджетом на 2018 рік.

Запропоноване збільшення є «великою подією», сказав оборонний аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан.

Водночас Пентагон та Білий дім інформацію про можливу пропозицію Трампа не коментують.

Джерело: Укрінформ