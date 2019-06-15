Трамп офіційно розпочне президентську кампанію 18 червня



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Наразі на президентських виборах 2020 року зареєстровані 26 кандидатів, середи них 24 від демократів та двоє від Республіканської партії

Президент Трамп розпочне кампанію-2020 у Флориді

Президентська кампанія нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа на виборах 2020 року офіційно стартує 18 червня у штаті Флорида.

Про це він написав у суботу у Twitter.

«Президент Трамп розпочне кампанію-2020 у Флориді», - зазначив голова Білого дому, процитувавши свою улюблену програму «Фокс та друзі» на телеканалі Fox News.

Трамп додав, що це буде 18 червня, і він очікує на присутність багатьох своїх прибічників на офіційному мітингу.

«У вівторок буде великий день із великим натовпом!» - зазначив він.

За офіційними даними, наразі на президентських виборах 2020 року зареєстровані 26 кандидатів, середи них 24 від демократів та двоє від Республіканської партії, у тому числі Дональд Трамп. Крім того, ще принаймні двоє політиків – сенатор Боб Коркер і губернатор штату Огайо Джон Кейсік також публічно висловили намір брати участь у перегонах на президентських виборах у США.