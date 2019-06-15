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    У світі

    Трамп офіційно розпочне президентську кампанію 18 червня

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    Наразі на президентських виборах 2020 року зареєстровані 26 кандидатів, середи них 24 від демократів та двоє від Республіканської партії - Трамп офіційно розпочне президентську кампанію 18 червня
    Наразі на президентських виборах 2020 року зареєстровані 26 кандидатів, середи них 24 від демократів та двоє від Республіканської партії

    Президент Трамп розпочне кампанію-2020 у Флориді

    Президентська кампанія нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа на виборах 2020 року офіційно стартує 18 червня у штаті Флорида.

    Про це він написав у суботу у Twitter.

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    «Президент Трамп розпочне кампанію-2020 у Флориді», - зазначив голова Білого дому, процитувавши свою улюблену програму «Фокс та друзі» на телеканалі Fox News.

    Трамп додав, що це буде 18 червня, і він очікує на присутність багатьох своїх прибічників на офіційному мітингу.

    «У вівторок буде великий день із великим натовпом!» - зазначив він.

    За офіційними даними, наразі на президентських виборах 2020 року зареєстровані 26 кандидатів, середи них 24 від демократів та двоє від Республіканської партії, у тому числі Дональд Трамп. Крім того, ще принаймні двоє політиків – сенатор Боб Коркер і губернатор штату Огайо Джон Кейсік також публічно висловили намір брати участь у перегонах на президентських виборах у США.

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