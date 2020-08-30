Трампа звинуватили в спробах приховати допомогу Путіна



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Байден звинуватив Трампа в спробах приховати допомогу Путіна

Байден впевнений, що Путін приховає жахливі провали Трампа по виведенню США з численних криз

Президент США Дональд Трамп скасував брифінги розвідки для Конгресу в спробі приховати інформацію про свої зв'язки з Росією.

Про це заявив кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден.

За його словами, чинний глава держави сподівається, що президент Росії Володимир Путін допоможе йому переобратися на ще один термін. Байден впевнений, що Путін приховає жахливі провали Трампа по виведенню США з численних криз.

Демократ також підкреслив, що Трамп не хотів би, щоб американський народ дізнався про заходи Путіним кроках заради переобрання чинного глави держави. Він додав, що політика Трампа - це великий подарунок для Кремля.

Байден зазначив, що з подачі президента в американські вибори тепер намагається втрутитися ще й Китай.

Рішення про припинення проведення брифінгів директора національної розвідки США з питання безпеки листопадових виборів президента і втручанню в них Трамп пояснив тим, що деякі парламентарії передали пресі секретну інформацію з подібних зустрічей.