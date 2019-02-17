Туреччина не буде відмовлятися від російських ракет на користь американських – Ердоган



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Ердоган відзначив, що поставки російських ракет відбудуться у липні

Туреччина не відмовиться від угоди з купівлі у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, заявив Реджеп Ердоган, повідомляє Reuters. Заява була зроблена на наступний день після неофіційного терміну, встановленого Вашингтоном для відповіді Анкари.

Офіційні особи США запропонували до 15 лютого дати відповідь на застереження: якщо Анкара не розірве угоду з Росією щодо закупівлі С-400, Вашингтон відкличе свою пропозицію про продаж ракетних комплексів Patriot вартістю $3,5 млрд. Крім того, США заявили, що під загрозою знаходиться угода на покупку Туреччиною винищувачів Lockheed Martin F-35. Проти Туреччини також можуть бути введені санкції.

«Ми уклали угоду з Росією по С-400, так що не може бути й мови про те, щоб ми повернули назад. Ось і все», - сказав Ердоган. За його словами, Туреччина відкрита для покупки систем Patriot, якщо угода послужить інтересам Туреччини. Однак при цьому він додав, що є питання, які все ще обговорюються з Вашингтоном.

«Адміністрація США позитивно ставиться до питання дострокових поставок, але нічого не говорить ні про спільне виробництво, ні про кредит. Ми продовжуємо роботу, виходячи з обіцянки поставок С-400 в липні », - резюмував Ердоган.

8 лютого високопоставлений чиновник адміністрації Білого дому заявив, що США не будуть продавати Туреччині систему Patriot, якщо влада цієї країни продовжать наполягати на одночасній купівлі у Росії C-400. За його словами, така угода буде суперечити закону «Про протидію противникам Америки» (CAATSA), відповідно до якого під санкції можуть потрапити країни і компанії, які співпрацюють з російськими підприємствами і організаціями з списку санкцій.

Джерело: РБК