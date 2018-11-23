Туреччина звинувачує Гюлена і ще 27 осіб у вбивстві російського посла



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Посла РФ у Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі

Підозрюваних звинувачують у порушенні конституційного ладу, членстві в терористичній організації та навмисному вбивстві з метою поширення терору

Турецькі прокурори завершили розслідування вбивства посла РФ Андрія Карлова в Анкарі у 2016 році, висунувши обвинувачення 28 підозрюваним, серед яких і проповідник Фетхуллах Гюлен.

Про це повідомляє агенція Anadolu з посиланням на анонімні джерела.

«Обвинувачення висунули 28 підозрюваним, у тому числі лідеру терористичної організації «ФЕТO« Фетхуллаху Гюлену«, - йдеться у повідомленні.

Обвинувальний висновок уже поданий до суду міста Анкара.

Підозрюваних звинувачують у порушенні конституційного ладу, членстві в терористичній організації та навмисному вбивстві з метою поширення терору.

Офіційна Анкара звинувачує ФЕTO в тому, що вона стоїть за багаторічною кампанією з повалення державного ладу в Туреччині.

Як повідомлялось, посла РФ у Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі. В дипломата вистрілив поліцейський Мевлют Алтинташ, який на той час не був при виконанні обов'язків. Нападника застрелили на місці.