У Британії перший міністр уряду пішов у відставку через порнографію на комп'ютері

«Ми були друзями та колегами протягом багатьох політичних життів», — Тереза Мей

Керівник апарату британського прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей Деміан Грін, який вважається одним з її головних помічників і «правою рукою» прем'єрки, був змушений залишити свій пост через скандал, пов'язаний з виявленням порнографії на його парламентському робочому комп'ютері. Про це повідомляє Bloomberg.



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Деміан Грін

«Ми були друзями та колегами протягом багатьох політичних життів», — Тереза Мей

Керівник апарату британського прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей Деміан Грін, який вважається одним з її головних помічників і «правою рукою» прем'єрки, був змушений залишити свій пост через скандал, пов'язаний з виявленням порнографії на його парламентському робочому комп'ютері. Про це повідомляє Bloomberg.

Такий крок з боку прем'єра здіснений після того, як в результаті внутрішнього розслідування було виявлено, що Грін давав неправдиві свідчення з приводу порнографічних зображень на своєму комп'ютері.

Деміан Грін був міністром праці і пенсій в першому кабінеті Терези Мей (2016-2017), а також першим міністром і міністром кабінету — у другому (2017).

20 грудня Тереза Мей надіслала листа звільненому міністру, де написала, що їй «надзвичайно сумно писати цей лист».

«Ми були друзями та колегами протягом багатьох політичних життів — з ранніх днів в університеті», — написала Мей.