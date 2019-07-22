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    У світі

    У Британії сьогодні оберуть нового прем'єра

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    <span>Результати голосування оприлюднять 23 липня, після чого переможець негайно стане новим лідером партії, а 24 липня буде призначений прем'єрміністром країни</span> - У Британії сьогодні оберуть нового прем'єра
    Результати голосування оприлюднять 23 липня, після чого переможець негайно стане новим лідером партії, а 24 липня буде призначений прем'єрміністром країни

    Голосування за кандидатів на прем'єра завершиться сьогодні о 19:00 за київським часом

    У Великій Британії 22 липня закінчується голосування членів Консервативної партії за нового лідера і наступного прем'єрміністра країни.

    Про це повідомляє AFP.

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    «Голосування в перегонах за звання наступного прем'єрміністра Великої Британії закінчується в понеділок», - йдеться в повідомленні.

    Голосування, в якому могли взяти участь 160 000 членів Консервативної партії, тривало місяць і завершиться воно сьогодні о 19:00 за київським часом.

    Результати буде оприлюднено у вівторок, 23 липня, після чого переможець негайно стане новим лідером партії, а пізніше, 24 липня, буде призначений прем'єрміністром країни.

    На цю посаду претендують два кандидати: ексміністр закордонних справ Борис Джонсон, який лідирує в перегонах і діючий глава МЗС Джеремі Хант.

    Джонсон, як відомо, пообіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї. У зв'язку з цим, а саме з ймовірністю «жорсткого» Brexit, двоє міністрів - фінансів і юстиції - вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона.

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