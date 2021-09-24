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    У Британії запустили у виробництво нешкідливий для планети пластик

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    У Британії запустили у виробництво нешкідливий для планети пластик

    За допомогою технології Polymateria можна створювати як тонку харчову плівку, так і тверді матеріали, як для склянок

    Британський стартап по перетворенню пластика в віск почав набирати популярність в Азії, де особливо гостро стоїть проблема утилізації пластикових відходів. Про це пише Bloomberg.

    У Великій Британії група дослідників винайшла нешкідливий для планети пластик. Він розкладається в віск. Європейська компанія вже уклала угоду з постачальником гіганта 7-Eleven на Тайвані. Також британці продали свою технологію одному з найбільших світових виробників пластмаси Formosa Plastics.

    На своєму сайті Polymateria заявляє, що розробила перший у світі повністю біорозкладаний пластик і запустила його з масове виробництво.

    Генеральний директор фірми Найл Данн вказав, що продукти Polymateria не залишають мікропластика (фрагментів довжиною менше п'яти міліметрів) в процесі розкладання. Ще один плюс розробки - утилізація такого пластика не вимагає спецобладнання.

    До складу пластику увійшли з десяток хімічних речовин, включаючи каучуки, масла і вологопоглиначі, які потім руйнують пластмасові полімери і перетворюють матеріал в віск.

    Далі цей віск, якщо він потрапив в природу - повністю перетравлюється бактеріями і грибами. За допомогою технології Polymateria можна створювати як тонку харчову плівку, так і тверді матеріали, як для склянок.

    Тонкі упаковки розкладаються за 226 днів (для порівняння - звичайний пластиковий пакет на звалищі розкладається близько тисячі років). Цей же пластик можна використовувати повторно.

    Щороку 8,3 млрд пластикових соломинок потрапляють в світовий океан. Тільки американці споживають 500 млн одноразових пластикових трубочок в добу ,.

    Теги: продукти технології пластик
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    У Британії запустили у виробництво нешкідливий для планети пластик