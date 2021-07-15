У Держдепі розповіли, про що домовилися Путін і спецпредставник США Керрі

Відомості про бесіду Путіна і Керрі оприлюднила також пресслужба Кремля

Путін погодився з необхідністю подвоїти міжнародні зусилля по боротьбі зі зміною клімату

Президент РФ Володимир Путін і спецпредставник США з питань клімату Джон Керрі в ході телефонної розмови обговорили важливість співпраці двох країн у сфері захисту клімату. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Путін погодився з необхідністю подвоїти міжнародні зусилля по боротьбі зі зміною клімату і «підтвердив наміри Росії скоротити свої викиди, в тому числі в лісовому секторі«, сказано в пресрелізі.

Своєю чергою, Джон Керрі наголосив на важливій ролі США і Росії в зниженні викидів парникових газів в «це критичне десятиліття«. Країнам доведеться також разом «працювати над вирішенням проблем клімату, пов’язаних з Арктикою, під головуванням Росії в Арктичній раді», наголошується в повідомленні Держдепу.

Відомості про бесіду Путіна і Керрі оприлюднила також пресслужба Кремля.

«В цілому констатовано, що кліматична проблематика — одна з областей, в яких у Росії і США є спільні інтереси і близькі підходи», — йдеться в повідомленні.

Президент РФ підкреслив, що Росія «надає великого значення« досягненню цілей Паризької угоди.