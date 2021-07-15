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    У Держдепі розповіли, про що домовилися Путін і спецпредставник США Керрі

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    Відомості про бесіду Путіна і Керрі оприлюднила також пресслужба Кремля - У Держдепі розповіли, про що домовилися Путін і спецпредставник США Керрі
    Відомості про бесіду Путіна і Керрі оприлюднила також пресслужба Кремля
    Фото з відкритихджерел

    Путін погодився з необхідністю подвоїти міжнародні зусилля по боротьбі зі зміною клімату

    Президент РФ Володимир Путін і спецпредставник США з питань клімату Джон Керрі в ході телефонної розмови обговорили важливість співпраці двох країн у сфері захисту клімату. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

    Путін погодився з необхідністю подвоїти міжнародні зусилля по боротьбі зі зміною клімату і «підтвердив наміри Росії скоротити свої викиди, в тому числі в лісовому секторі«, сказано в пресрелізі.

    Своєю чергою, Джон Керрі наголосив на важливій ролі США і Росії в зниженні викидів парникових газів в «це критичне десятиліття«. Країнам доведеться також разом «працювати над вирішенням проблем клімату, пов’язаних з Арктикою, під головуванням Росії в Арктичній раді», наголошується в повідомленні Держдепу.

    Відомості про бесіду Путіна і Керрі оприлюднила також пресслужба Кремля.

    «В цілому констатовано, що кліматична проблематика — одна з областей, в яких у Росії і США є спільні інтереси і близькі підходи», — йдеться в повідомленні.

    Президент РФ підкреслив, що Росія «надає великого значення« досягненню цілей Паризької угоди.

    Теги: США Путін президент
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    У Держдепі розповіли, про що домовилися Путін і спецпредставник США Керрі