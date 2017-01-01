У Флориді розбився невеликий літак: загинули четверо

Причини інциденту залишаються невідомими

В американському місті Бартоу штату Флорида розбився двомоторний літак, унаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомляє WFLA. Літак розбився в кінці злітно-посадкової смуги аеропорту, що знаходиться на місці колишньої бази військово-повітряних сил США. Причини інциденту залишаються невідомими, але метеорологи повідомляли про погану



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Фото: @KellieCowan Метеорологи повідомляли про погану видимість

Причини інциденту залишаються невідомими

В американському місті Бартоу штату Флорида розбився двомоторний літак, унаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомляє WFLA.

Літак розбився в кінці злітно-посадкової смуги аеропорту, що знаходиться на місці колишньої бази військово-повітряних сил США.

Причини інциденту залишаються невідомими, але метеорологи повідомляли про погану видимість через туман у момент аварії.

На місце події прибули експерти з Нацради з безпеки на транспорті та федерального управління цивільної авіації США для проведення розслідування.

Нагадаємо, 19 грудня літак Ан-2, на борту якого було 13 пасажирів, впав у вівторок у Нарьян-Марі (Росія). Загинуло три людини, серед яких дитина.

Джерело: Громадське