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    У Флориді розбився невеликий літак: загинули четверо

    Причини інциденту залишаються невідомими
    В американському місті Бартоу штату Флорида розбився двомоторний літак, унаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомляє WFLA. Літак розбився в кінці злітно-посадкової смуги аеропорту, що знаходиться на місці колишньої бази військово-повітряних сил США. Причини інциденту залишаються невідомими, але метеорологи повідомляли про погану
    • Вчора, 20:39
    • Розсилка
    Метеорологи повідомляли про погану видимість
    Фото: @KellieCowan
    Метеорологи повідомляли про погану видимість

    Причини інциденту залишаються невідомими

    В американському місті Бартоу штату Флорида розбився двомоторний літак, унаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомляє WFLA.

    Літак розбився в кінці злітно-посадкової смуги аеропорту, що знаходиться на місці колишньої бази військово-повітряних сил США.

    Причини інциденту залишаються невідомими, але метеорологи повідомляли про погану видимість через туман у момент аварії.

    На місце події прибули експерти з Нацради з безпеки на транспорті та федерального управління цивільної авіації США для проведення розслідування.

    Нагадаємо, 19 грудня літак Ан-2, на борту якого було 13 пасажирів, впав у вівторок у Нарьян-Марі (Росія). Загинуло три людини, серед яких дитина.

    Джерело: Громадське

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