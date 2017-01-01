У Флориді розбився невеликий літак: загинули четверо
- Вчора, 20:39
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Фото: @KellieCowan
Метеорологи повідомляли про погану видимість
Причини інциденту залишаються невідомими
В американському місті Бартоу штату Флорида розбився двомоторний літак, унаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомляє WFLA.
Літак розбився в кінці злітно-посадкової смуги аеропорту, що знаходиться на місці колишньої бази військово-повітряних сил США.
Причини інциденту залишаються невідомими, але метеорологи повідомляли про погану видимість через туман у момент аварії.
На місце події прибули експерти з Нацради з безпеки на транспорті та федерального управління цивільної авіації США для проведення розслідування.
Нагадаємо, 19 грудня літак Ан-2, на борту якого було 13 пасажирів, впав у вівторок у Нарьян-Марі (Росія). Загинуло три людини, серед яких дитина.
Джерело: Громадське