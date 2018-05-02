У Франції під час першотравневих маршів підпалили McDonald's
- Сьогодні, 10:53
-
Розсилка
Протягом дня у Парижі затримали близько 200 анархістів
У центрі Парижа впродовж вівторка, 1 травня, затримали загалом близько 200 анархістів, які брали участь у заворушеннях. Зокрема, радикали підпалили ресторан швидкого харчування McDonald's і кілька автомобілів. Близько 1200 протестувальників у чорних каптурах із вигуками «Усі ненавидять поліцію» долучилися до традиційних першотравневих масових маршів профспілок, пише інформагенція AFP. У відповідь на агресивні дії радикалів поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.
Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом засудив агресію радикалів. «Робиться усе, щоб покласти край цьому серйозному порушенню миру і знайти відповідальних за ці невимовні акти (вандалізму. - Ред.)», - цитує AFP Коллома. Ліві радикали виступають проти реформ президента Еммануеля Макрона. Один з демонстрантів у масці ніс плакат із написом «Макрон бісить нас».
Водночас, згідно з даними поліції та профспілок, на мирні демонстрації в Парижі вийшли від 20 тисяч до 55 тисяч осіб. Загалом по всій країні у першотравневих заходах узяли участь близько 143 тисяч осіб, що трошки більше, ніж минулого року.
Джерело: DW