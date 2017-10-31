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    У Франції протестують проти освітньої реформи

    У профспілках країни вважають, що реформа дискредитує право на отримання освіти
    У Франції студенти та школярі влаштували на акцію протесту проти освітньої реформи, яка стартувала в країні з початку року. Одним із перших про подію повідомив журналіст-фрілансер Клемен Лено. «Це перший подібний виступ проти освітньої реформи. В ньому беруть участь кілька сотень студентів та школярів старших класів», —
    • Сьогодні, 18:46
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    Протест у Франції проти освітньої реформи
    Фото: Клемен Лено
    Протест у Франції проти освітньої реформи

    У профспілках країни вважають, що реформа дискредитує право на отримання освіти

    У Франції студенти та школярі влаштували на акцію протесту проти освітньої реформи, яка стартувала в країні з початку року.

    Одним із перших про подію повідомив журналіст-фрілансер Клемен Лено.

    «Це перший подібний виступ проти освітньої реформи. В ньому беруть участь кілька сотень студентів та школярів старших класів», — зазначають французькі ЗМІ.

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    У Франції протестують проти освітньої реформи
    У Франції протестують проти освітньої реформи
    У Франції протестують проти освітньої реформи

    Як повідомлялося, про освітню реформу було оголошено ще минулого року. Зокрема, за наміром президента та уряду, вже з 2018 вступного та навчального року студентів до університетів будуть відбирати за заздалегідь встановленими критеріями. Таким чином влада має намір вирішити проблему переповненості вищих навчальних закладів, низьку успішність бакалаврів і скасувати відбір шляхом жеребкування, який проводять, якщо вступників на бакалаврат виявляється занадто багато.

    Експерти переконані, що реформа потрібна, і прогнозують обурення та виступи профспілок з цього приводу. Натомість у профспілках вважають реформу такою, що дискредитує право на отримання освіти.

    Джерело: Укрінформ

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