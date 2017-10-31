У Франції протестують проти освітньої реформи
- Сьогодні, 18:46
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У профспілках країни вважають, що реформа дискредитує право на отримання освіти
У Франції студенти та школярі влаштували на акцію протесту проти освітньої реформи, яка стартувала в країні з початку року.
Одним із перших про подію повідомив журналіст-фрілансер Клемен Лено.
«Це перший подібний виступ проти освітньої реформи. В ньому беруть участь кілька сотень студентів та школярів старших класів», — зазначають французькі ЗМІ.
Як повідомлялося, про освітню реформу було оголошено ще минулого року. Зокрема, за наміром президента та уряду, вже з 2018 вступного та навчального року студентів до університетів будуть відбирати за заздалегідь встановленими критеріями. Таким чином влада має намір вирішити проблему переповненості вищих навчальних закладів, низьку успішність бакалаврів і скасувати відбір шляхом жеребкування, який проводять, якщо вступників на бакалаврат виявляється занадто багато.
Експерти переконані, що реформа потрібна, і прогнозують обурення та виступи профспілок з цього приводу. Натомість у профспілках вважають реформу такою, що дискредитує право на отримання освіти.
Джерело: Укрінформ