У Гаїті коронавірус «лікують» за допомогою магії вуду

Через неправильне представлення в ЗМІ та масовій культурі релігійне вчення часто пов’язують із темними, окультними практиками

Через неправильне представлення в ЗМІ та масовій культурі релігійне вчення часто пов’язують із темними, окультними практиками

Тамтешні релігійні лідери, які є послідовниками вуду, розробили рецепт особливого «секретного зілля» на трав'яній основі

У Гаїті — країні в Карибському морі — з епідемією коронавірусу намагаються боротися за допомогою традиційних засобів, оскільки місцева медицина недосконала й дорога. Тамтешні релігійні лідери, які є послідовниками вуду, розробили рецепт особливого «секретного зілля» на трав'яній основі, якому навчили своїх довірених послідовників.

Про це повідомляє Hromadske.

Верховним лідером серед послідовників вуду є 60-річний Карл Генрі Десмондес. В інтерв'ю Reuters він зазначив, що не був здивований, коли після спалаху COVID-19 у країні в храми вуду прийшло багато вірян.

«Послідовники вуду… несуть відповідальність за стеження за добробутом населення. Вони отримали владу й знання, які можна застосувати на практиці», — стверджує Десмондес.

Уже після виявлення перших випадків коронавірусу в Гаїті в середині березня, проповідники вуду готували вірянам чаї з такими інгредієнтами, як евкаліпт, імбир, мед тощо — для посилення їхньої імунної системи. Крім того, виділили понад 1000 храмів, в кожному з яких можна ізолювати до 15 хворих на коронавірус.

Проповідники також зверталися до людей через телебачення й радіо, аби дати зрозуміти, що вони не відповідальні за поширення пандемії й готові допомагати в її боротьбі.

Десмондес вважає, що пандемія коронавірусу дасть світу один важливий урок: «Сподіваюсь, що після коронавірусу… замість перетворювати все, чого ми торкаємося, замість перетворювати природу ми, натомість, почнемо жити в гармонії з нею».

Через неправильне представлення у ЗМІ та масовій культурі релігійне вчення часто пов’язують із темними, окультними практиками, хоча це не відповідає дійсності. Послідовників і лідерів вуду неодноразово звинувачували в природних лихах і спалахах хвороб.