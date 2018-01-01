У Греції спалахнув корупційний скандал: серед підозрюваних – єврокомісар

Розслідування стосується періоду між 2006 і 2015 роками - у тому числі, коли Аврамопулос був міністром охорони здоров'я Греції

Єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос опинився в списку десяти грецьких політиків, які фігурують у корупційному розслідуванні стосовно швейцарської фармацевтичної компанії Novartis. Про це повідомляє ВВС. Novartis звинувачують у тому, щоб вона давала хабарі топ-політикам в обмін на встановлення фіксованих цін на її ліки.



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Дімітріс Аврамопулос

Розслідування стосується періоду між 2006 і 2015 роками - у тому числі, коли Аврамопулос був міністром охорони здоров'я Греції

Єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос опинився в списку десяти грецьких політиків, які фігурують у корупційному розслідуванні стосовно швейцарської фармацевтичної компанії Novartis.

Про це повідомляє ВВС.

Novartis звинувачують у тому, щоб вона давала хабарі топ-політикам в обмін на встановлення фіксованих цін на її ліки. Прокурори вважають, що це могло коштувати державні мільярди євро під час фінансової кризи.

Розслідування стосується періоду між 2006 і 2015 роками - у тому числі, коли Аврамопулос був міністром охорони здоров'я Греції. В даний час він є комісаром ЄС з питань міграції.

Після оприлюднення інформації щодо його можливої причетності Аврамопулос заявив, що подібні звинувачення є «необґрунтованою та недосконалою справою».

«Тепер ясно, що це безпрецедентна змова, яка б не могла відбутися в жодній іншій країні Європейського Союзу. Тільки хворий розум може придумати таке», - сказав він.

Аврамопулос, який належить до консервативної партії «Нова демократія», зазначив, що розслідування - це спроба «знищити політичних опонентів».

Грецькі ЗМІ раніше повідомили, що, за даними слідства, політикам було виплачено близько 50 мільйонів євро хабарів.

ЗМІ також назвали імена посадовців, пов'язаних з розслідуванням, серед них - колишній прем'єр-міністр Антоніс Самарас (2012-2015) та помічник прем'єр-міністра Панагіотос Пікраменос (травень-червень 2012 року).