У Грузії горів п'ятизірковий готель
У Грузії горів п'ятизірковий готель
За попередніми даними, вогонь поширився з сауни
У п'ятизірковому готелі Radisson Collection, розташованому в грузинському регіоні Кахетія, сталася пожежа.
Про це повідомляє агентство InterpressNews з посиланням на губернатора регіону Іраклія Кадагішвілі.
За його словами, до теперішнього часу загорання ліквідовано.
Даних про потерпілих не надходило. За попередніми даними, вогонь поширився з сауни.
У ліквідації пожежі були задіяні шість пожежно-рятувальних бригад МНС.
«Постраждалих, на щастя, немає. Пожежні все ще знаходяться на місці », - сказала співрозмовниця агентства.
У службі з управління надзвичайними ситуаціями Грузії заявили, що через сильне задимлення проводиться евакуація постояльців.