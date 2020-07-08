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    У світі

    У Грузії горів п'ятизірковий готель

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    У Грузії горів п'ятизірковий готель - У Грузії горів п'ятизірковий готель
    У Грузії горів п'ятизірковий готель

    За попередніми даними, вогонь поширився з сауни

    У п'ятизірковому готелі Radisson Collection, розташованому в грузинському регіоні Кахетія, сталася пожежа.

    Про це повідомляє агентство InterpressNews з посиланням на губернатора регіону Іраклія Кадагішвілі.

    За його словами, до теперішнього часу загорання ліквідовано.

    Даних про потерпілих не надходило. За попередніми даними, вогонь поширився з сауни.

    У ліквідації пожежі були задіяні шість пожежно-рятувальних бригад МНС.

    «Постраждалих, на щастя, немає. Пожежні все ще знаходяться на місці », - сказала співрозмовниця агентства.

    У службі з управління надзвичайними ситуаціями Грузії заявили, що через сильне задимлення проводиться евакуація постояльців.

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