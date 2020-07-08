У Грузії горів п'ятизірковий готель



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У Грузії горів п'ятизірковий готель

За попередніми даними, вогонь поширився з сауни

У п'ятизірковому готелі Radisson Collection, розташованому в грузинському регіоні Кахетія, сталася пожежа.

Про це повідомляє агентство InterpressNews з посиланням на губернатора регіону Іраклія Кадагішвілі.

За його словами, до теперішнього часу загорання ліквідовано.

Даних про потерпілих не надходило. За попередніми даними, вогонь поширився з сауни.

У ліквідації пожежі були задіяні шість пожежно-рятувальних бригад МНС.

«Постраждалих, на щастя, немає. Пожежні все ще знаходяться на місці », - сказала співрозмовниця агентства.

У службі з управління надзвичайними ситуаціями Грузії заявили, що через сильне задимлення проводиться евакуація постояльців.