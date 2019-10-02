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    У світі

    У Грузії помер автор музики до фільму «Міміно»

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    <p>Канчелі проходив лікування в одній з тбіліських клінік</p> - У Грузії помер автор музики до фільму «Міміно»

    Канчелі проходив лікування в одній з тбіліських клінік

    Композитору Гії Канчелі було 84 роки

    Грузинський композитор Гія Канчелі помер від тривалої хвороби у віці 84 років.

    Про це повідомляють в середу грузинські ЗМІ.

    Відомо, що Канчелі проходив лікування в одній з тбіліських клінік.

    Композитор прославився не тільки операми і симфонічними творами, а й музикою для театральних вистав і кінофільмів, серед яких «Незвичайна виставка», «Блакитні гори», «Міміно», «Кін-дза-дза», «Не горюй».

    Канчелі належить музика до вистав «Кавказьке крейдяне коло», «Річард III», «Гамлет», «Ханума», «Король Лір».

    Гія Канчелі народився в 1935 році в Тбілісі, там же закінчив консерваторію. З 1967 по 1986 рік він написав сім симфоній, за Четверту симфонію в 1976 році композитор отримав Державну премію СРСР. З 1991 він жив в Німеччині і Голландії.

    Джерело: Грузия Online

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