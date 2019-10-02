У Грузії помер автор музики до фільму «Міміно»



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Канчелі проходив лікування в одній з тбіліських клінік

Композитору Гії Канчелі було 84 роки

Грузинський композитор Гія Канчелі помер від тривалої хвороби у віці 84 років.

Про це повідомляють в середу грузинські ЗМІ.

Відомо, що Канчелі проходив лікування в одній з тбіліських клінік.

Композитор прославився не тільки операми і симфонічними творами, а й музикою для театральних вистав і кінофільмів, серед яких «Незвичайна виставка», «Блакитні гори», «Міміно», «Кін-дза-дза», «Не горюй».

Канчелі належить музика до вистав «Кавказьке крейдяне коло», «Річард III», «Гамлет», «Ханума», «Король Лір».

Гія Канчелі народився в 1935 році в Тбілісі, там же закінчив консерваторію. З 1967 по 1986 рік він написав сім симфоній, за Четверту симфонію в 1976 році композитор отримав Державну премію СРСР. З 1991 він жив в Німеччині і Голландії.

Джерело: Грузия Online