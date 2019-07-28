У Китаї стався зсув ґрунту: загинули 36 людей



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Близько 40 осіб вдалося врятувати

Ґрунтом накрило понад 20 будинків

У Китаї стався зсув, внаслідок якого загинули 36 осіб. Про це повідомляє Al jazeera.

Густі потоки бруду обрушилися на село Пінді, що на південному заході країни. Ґрунтом накрило понад 20 будинків.

Рятувальники намагалися розкопати людей, що опинилися в пастці. Варто зазначити, щонайменше 15 людей вважаються зниклими.

Серед загиблих було двоє дітей, а також мати з дитиною. Відомо, що близько 40 осіб вдалося врятувати.

У місцевій школі створили центр швидкої медичної допомоги, а на пошуково-рятувальні роботи уряд виділив 4,35 млн доларів.