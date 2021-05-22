У Китаї зафіксовано другий землетрус за день, є жертви

Близько 13 тисяч будинків, будівель та інших споруд отримали пошкодження в результаті землетрусу

Близько 13 тисяч будівель, будинків та інших споруд отримали пошкодження в результаті удару стихії

У південно-західній китайській провінції Юньнань увечері в п'ятницю, 21 травня, відбулася серія підземних поштовхів магнітудою від 5,6 до 6,4 бала. У результаті загинула людина, ще 21 – отримали поранення. Про це повідомило Центральне телебачення Китаю.

Відзначається, що загалом протягом півтори години з інтервалом у декілька хвилин було зафіксовано понад 20 підземних поштовхів.

Осередок землетрусу залягав на глибині від восьми до десяти кілометрів і був розташований за 35 кілометрів на захід від міста Далі з населенням близько 700 тисяч жителів і за 300 кілометрів на захід від адміністративного центру провінції Куньмина, де проживають 8,4 мільйона людей.

За даними телеканалу, троє травмованих перебувають у важкому стані. Матеріальні збитки від удару стихії зазнали більше 72,3 тисячі жителів регіону. З небезпечних районів евакуйовано близько 21 тисячі китайців.

Як повідомляється, близько 13 тисяч будинків, будівель та інших споруд отримали пошкодження в результаті землетрусу. Фахівці оглядають дороги, мости та іншу інфраструктуру на предмет пошкоджень.