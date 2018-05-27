У Колумбії проходять вибори, які визначать долю мирної угоди з бойовиками

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Конфлікт між владою Колумбії і бойовиками FARC тривав понад 50 років

У Колумбії в неділю, 27 травня, проходять президентські вибори. Право голосу мають 36 мільйонів колумбійців, повідомляє агенція dpa.

Це перші вибори президента, які відбуваються після підписання мирної угоди з угрупованням «Революційні збройні сили Колумбії» (FARC). На них виборці мають обрати наступника президента Хуана Мануеля Сантоса, який в 2016 році отримав Нобелівську премію миру за врегулювання цього п’ятдесятирічного конфлікту.

Провідний кандидат в президенти від правої партії «Демократичний центр» Іван Дуке обіцяє змінити умови мирної угоди з FARC та відправити до в’язниць колишніх повстанців за військові злочини. Він також обіцяє стимулювати розвиток економіки, зменшивши податки для бізнесу, повідомляє агенція AP.

Друге місці за популярністю, згідно з опитуваннями, займає прибічник лівих поглядів, екс-мер столиці країни Боготи Густаво Петро. Колись він був членом повстанського руху М-19, яке в 1985 році захопило будівлю палацу правосуддя в Боготі. Петро обіцяє переглянути економічну політику Колумбії з тим, щоб перерозподілити багатства від багатих до бідних.

Іншими популярними кандидатами на посаду президента є самовисуванець, математик Серджіо Фахардо і колишній віце-прем'єр-міністр Герман Варгас, який має підтримку президента Сантоса. Якщо жоден кандидат не здобуде понад 50 відсотків голосів, то другий тур голосування відбудеться 17 червня.

Наступний президент Колумбії повинен буде контролювати реалізацію мирної угоди із FARC, яка забезпечує можливість колишніх бойовиків брати участь у політиці та інтегруватися в цивільне життя. Він також має вирішити, чи продовжуватимуться мирні переговори з повстанцями з «Армії національного визволення» (ELN).

Участь колишніх повстанців у політичному житті Колумбії - частина мирної угоди, яку в листопаді 2016 року уклали уряд Колумбії та FARC. В ній йдеться про роззброєння повстанців, участь FARC у політиці та спільну боротьбу з торгівлею наркотиками. Угода також гарантує амністію для більшості бойовиків.

Конфлікт між владою Колумбії і бойовиками FARC тривав понад 50 років. Через нього з початку 1960-х років загинули близько 260 тисяч осіб, понад 60 тисяч вважаються зниклими безвісти. Ще близько 7 мільйонів людей були змушені покинути рідні місця. Протистояння офіційно завершилося 15 серпня 2017 року. В цей день в місті Фонсека на північному сході Колумбії бойовики FARC здали понад 8 тисяч одиниць зброї і близько 1,3 мільйона одиниць боєприпасів.

Джерело: Deutsche Welle