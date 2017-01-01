  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Копенгагені наркодилер з партією коноплі випадково сів у поліцейську машину

    Наркодилер сів до поліцейських замість таксі
    У Копенгагені наркодилер з партією конопель помилково сів у поліцейську машину замість таксі, повідомляється в Twitter поліції міста. «Минулої ночі дилер з Християнії (район в Копенгагені, - ред.) з партією конопель, поспішаючи дістатися додому, сів у таксі. Він був страшенно здивований, коли зрозумів, що їде в поліцейській машині», -
    • Сьогодні, 10:28
    • Розсилка
    Християнія
    Християнія

    Наркодилер сів до поліцейських замість таксі

    У Копенгагені наркодилер з партією конопель помилково сів у поліцейську машину замість таксі, повідомляється в Twitter поліції міста.

    «Минулої ночі дилер з Християнії (район в Копенгагені, - ред.) з партією конопель, поспішаючи дістатися додому, сів у таксі. Він був страшенно здивований, коли зрозумів, що їде в поліцейській машині», - випливає з повідомлення.

    Відзначається, що чоловік намагався провезти близько 1000 доз легкого наркотику, однак був заарештований. Зараз йому загрожує тюремне ув'язнення.

    Християнія або вільне місто Християнія є неофіційною «державою всередині держави». Тут існує самоврядна комуна зі своїм прапором, валютою і порядками. У 1989 році був прийнятий закон, що частково передає управління комуні. Головним джерелом доходу Християнії є продаж легких наркотиків. На головній вулиці району Пушер-стріт знаходиться найбільший ринок марихуани в світі.

    Джерело: Дождь

    Читайте також
    таксі закон Данія наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ