У Копенгагені наркодилер з партією коноплі випадково сів у поліцейську машину

Наркодилер сів до поліцейських замість таксі

У Копенгагені наркодилер з партією конопель помилково сів у поліцейську машину замість таксі, повідомляється в Twitter поліції міста. «Минулої ночі дилер з Християнії (район в Копенгагені, - ред.) з партією конопель, поспішаючи дістатися додому, сів у таксі. Він був страшенно здивований, коли зрозумів, що їде в поліцейській машині», -



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Християнія

Наркодилер сів до поліцейських замість таксі

У Копенгагені наркодилер з партією конопель помилково сів у поліцейську машину замість таксі, повідомляється в Twitter поліції міста.

«Минулої ночі дилер з Християнії (район в Копенгагені, - ред.) з партією конопель, поспішаючи дістатися додому, сів у таксі. Він був страшенно здивований, коли зрозумів, що їде в поліцейській машині», - випливає з повідомлення.

Відзначається, що чоловік намагався провезти близько 1000 доз легкого наркотику, однак був заарештований. Зараз йому загрожує тюремне ув'язнення.

Християнія або вільне місто Християнія є неофіційною «державою всередині держави». Тут існує самоврядна комуна зі своїм прапором, валютою і порядками. У 1989 році був прийнятий закон, що частково передає управління комуні. Головним джерелом доходу Християнії є продаж легких наркотиків. На головній вулиці району Пушер-стріт знаходиться найбільший ринок марихуани в світі.

Джерело: Дождь