У Латвії невакцинованих депутатів пускатимуть у парламент лише з тестами

Більшість депутатів уже мають Covid-сертифікати: вони перехворіли на Covid-19 або вакцинувалися

Рада президії і фракцій Сейму Латвії одноголосно вирішила дозволити приходити до сесійної зали на засідання лише депутатам, які вакцинувалися проти коронавірусу або мають негативний тест. Про це пише ERR.

За словами голови Сейму Інари Мурнієце, таке рішення підтримали епідеміологи та юристи. Невакцинованим депутатам дозволили приходити в сесійну залу завдяки тестам, щоб забезпечити можливість для всіх парламентарів брати участь у засіданнях.

До цього у Сеймі запитали в експертів, чи не порушує таке рішення Конституцію. Ті відповіли, що основний закон країни не забороняє вимагати від депутатів тест для роботи в будівлі парламенту.

ERR зазначає, що більшість депутатів уже мають Covid-сертифікати: вони перехворіли на Covid-19 або вакцинувалися. Проте у декого документа досі немає.

У майже двомільйонній Латвії вже ввели 1,4 мільйона доз вакцини проти коронавірусу. 43% людей отримали щонайменше першу дозу, а 38% — завершили вакцинацію.

З початку пандемії у Латвії зафіксували 141 тисячу випадків коронавірусу. 2,6 тисячі людей померли від ускладнень.