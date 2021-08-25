У Латвії невакцинованих депутатів пускатимуть у парламент лише з тестами
Більшість депутатів уже мають Covid-сертифікати: вони перехворіли на Covid-19 або вакцинувалися
За словами голови Сейму Інари Мурнієце, таке рішення підтримали епідеміологи та юристи. Невакцинованим депутатам дозволили приходити в сесійну залу завдяки тестам, щоб забезпечити можливість для всіх парламентарів брати участь у засіданнях.
До цього у Сеймі запитали в експертів, чи не порушує таке рішення Конституцію. Ті відповіли, що основний закон країни не забороняє вимагати від депутатів тест для роботи в будівлі парламенту.
ERR зазначає, що більшість депутатів уже мають Covid-сертифікати: вони перехворіли на Covid-19 або вакцинувалися. Проте у декого документа досі немає.
У майже двомільйонній Латвії вже ввели 1,4 мільйона доз вакцини проти коронавірусу. 43% людей отримали щонайменше першу дозу, а 38% — завершили вакцинацію.
З початку пандемії у Латвії зафіксували 141 тисячу випадків коронавірусу. 2,6 тисячі людей померли від ускладнень.