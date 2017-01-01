У Литві вступає в дію заборона на алкоголь для тих, кому немає 20 років

Опівночі 18- і 19-річним доведеться відставити келихи в сторону

У ніч на 1 січня в Литві вступить в силу новий закон про обмеження вживання алкоголю. Про це повідомляє delfi. З 1 січня вживати і купувати алкоголь в Литві на законних підставах зможуть особи старше 20 років. Тому 18- і 19-річним, які могли купувати алкоголь в 2017 році, повинні будуть чекати свого 20-річчя. Заступник голови Департаменту з



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Опівночі 18- і 19-річним доведеться відставити келихи в сторону

У ніч на 1 січня в Литві вступить в силу новий закон про обмеження вживання алкоголю. Про це повідомляє delfi.

З 1 січня вживати і купувати алкоголь в Литві на законних підставах зможуть особи старше 20 років. Тому 18- і 19-річним, які могли купувати алкоголь в 2017 році, повинні будуть чекати свого 20-річчя.

Заступник голови Департаменту з контролю над тютюном і алкоголем Гражина Белян сказала, що опівночі 18- і 19-річним доведеться відставити келихи в сторону.

«Я думаю, що ці незручності тільки на благо», - відзначила вона.

Тим часом виконавчий директор Литовської асоціації торгових компаній Лаурінас Вілімас звернув увагу на те, що проблеми в основному будуть не у магазинів, а у закладів громадського харчування.

«Буде складно уявити, як студенти першого та другого курсу з колегами підуть, скажімо, в нічний клуб, і барменам доведеться контролювати, щоб 19-річним алкоголь не продавали, а 20-річним їх друзям – продавали», - зауважив він.

З 1 січня 2018 року змінюється також час продажу алкоголю. Відтепер його будуть продавати з 10 до 20 год. В робочі дні та з 10 до 15 год. у неділю.