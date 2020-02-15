У Малі бойовики напали на селище, понад 30 вбитих



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За неофіційними даними, напад скоїли бійці народності догонів, які конфліктують з фульбе

Щонайменше 31 людину вбито під час збройного нападу у центральній частині Малі у п’ятницю.

Напад був скоєний у селищі Огоссагоу, де переважно мешкають представники етнічної групи фульбе, повідомляє DW з посиланням на місцеву владу.

За неофіційними даними, напад скоїли бійці народності догонів, які конфліктують з фульбе. Як повідомив голова селища Алі Усман Баррі, в нападі брали участь близько 30 бойовиків. «Будинки та посіви були спалені, худобу також спалили чи забрали», – додав він.

Зниклими безвісти після нападу вважаються 28 людей, повідомив на умовах анонімності один з місцевих чиновників. Напад було скоєно через кілька годин після того, як урядові військові залишили цей район.

Пізніше того ж дня під час нападу в регіоні Гао, що у центрі Малі, внаслідок нападу бойовиків, скоєного із засідки, були вбиті вісім солдатів, а у військовому таборі Мондоро – ще один. Ще четверо солдатів отримали поранення.

У Малі за останні чотири роки посилилися етнічні конфлікти між племенем фульбе, представники якого переважно займаються скотарством, та племенами догон і бамбара, котрі займаються землеробством. Загострення пов’язують із появою в регіоні ісламістської групи, котра набирає членів до своїх лав переважно з народності фульбе. У свою чергу догони і бамбара теж організовуються у «групи самозахисту». За даними Human Rights Watch, у 2019 році внаслідок конфліктів в центральному Малі загинуло 450 цивільних.