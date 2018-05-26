У Москві відвідувач пошкодив картину Рєпіна «Іван Грозний і син його Іван»

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Картина «Іван Грозний і син його Іван» зазнала нападу у Москві

У Москві невідомий пошкодив картину Іллі Рєпіна в Третьяковській галереї. Про це інформуюсь російські ЗМІ.

Повідомлення про пошкодження полотна надійшло 25 травня в 21:00 від співробітника охорони. Поліція затримала нападника.

У поліції не навели подробиць інциденту, проте джерело російського «Інтерфаксу» повідомило, що йдеться про картину Іллі Рєпіна «Іван Грозний і син його Іван».

«Прибулі на місце співробітники поліції затримали громадянина, який металевим стовпчиком огорожі розбив скло картини і пошкодив полотно», - розповіла представник МВС.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 243 КК РФ (знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації).

Також стало відомо, що картині нанесені серйозні пошкодження, вона вилучена з постійної експозиції.

«Полотно прорване в трьох місцях в центральній частині роботи на фігурі царевича. Від падіння скла сильно постраждала авторська художня рама. Завдяки щасливому випадку найцінніше - зображення осіб і рук царя і царевича - не постраждали», - повідомляє «Інтерфакс».

Після закінчення первинних оперативно-слідчих заходів, реставратори музею провели невідкладні аварійні роботи. Були вилучені осколки скла, проведений демонтаж картини і рами, після чого полотно було «вилучене з постійної експозиції і перенесене в реставраційну майстерню музею».