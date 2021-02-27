У Нігерії зникли понад 300 школярок після нападу бойовиків
Наразі невідомо, де можуть знаходиться діти
Про це повідомляє Associated Press.
Місцева поліція уточнює, що діти пропали після нападу озброєних людей на середню школу для дівчаток у місті Джангебе.
Наразі невідомо, де можуть знаходиться діти.
17 лютого у Нігерії в місті Кагара бойовики напали на педагогічний коледж. В результаті нападу одного учня вбили, кілька отримали поранення.
Нагадаємо, раніше в Домоне, поблизу Парижа, озброєний чоловік захопив заручників у будівлі компанії. Нападником виявився керівник компанії, а серед заручників - його дружина.