У Нігерії зникли понад 300 школярок після нападу бойовиків

Наразі невідомо, де можуть знаходиться діти

У Нігерії після нападу бойовиків 317 учениць школи-інтернату у штаті Замфара пропали безвісти. Наразі невідомо, де можуть знаходиться діти.

Про це повідомляє Associated Press.

Місцева поліція уточнює, що діти пропали після нападу озброєних людей на середню школу для дівчаток у місті Джангебе.

Наразі невідомо, де можуть знаходиться діти.

17 лютого у Нігерії в місті Кагара бойовики напали на педагогічний коледж. В результаті нападу одного учня вбили, кілька отримали поранення.

Нагадаємо, раніше в Домоне, поблизу Парижа, озброєний чоловік захопив заручників у будівлі компанії. Нападником виявився керівник компанії, а серед заручників - його дружина.