У Німеччині стартує голосування поштою щодо «великої коаліції»

Спроби сформувати уряд в Німеччині тривають уже чотири місяці

Усі члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у вівторок починають голосувати щодо «великої коаліції» між СДПН та християнськими демократами, передає Deutsche Welle. Загалом у голосуванні зможуть взяти участь понад 463 тисячі осіб. Голосування відбуватиметься поштою і триватиме до кінця доби 2 березня. Як повідомляється,



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3-4 березня в штабі СДПН підрахують результати поштового голосування

Спроби сформувати уряд в Німеччині тривають уже чотири місяці

Усі члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у вівторок починають голосувати щодо «великої коаліції» між СДПН та християнськими демократами, передає Deutsche Welle.

Загалом у голосуванні зможуть взяти участь понад 463 тисячі осіб. Голосування відбуватиметься поштою і триватиме до кінця доби 2 березня. Як повідомляється, на вихідних 3-4 березня в штабі СДПН в Берліні підрахують остаточні результати.

Результати голосування соціал-демократів важко передбачити. На з'їзді партії в січні лише 56% делегатів виявили підтримку переговорам про «велику коаліцію», а велика кількість членів молодіжного крила партії висловилася проти.

Тим часом рейтинги СДПН вперше впали нижче рівня підтримки правопопулістської «Альтернативи для Німеччини» (АдН).

Згідно з результатами останнього опитування INSA, опублікованого у понеділок, у той час, як рейтинг АдН становить 16% підтримки, СДПН має лише 15,5%. При цьому рейтинг ХДС зріс на два відсоткові пункти - до 32%. Вільна демократична партія втратила 1,5 відсоткового пункта і має близько 9% підтримки. Позиції Лівих (11%) та Зелених (13%) залишилися без змін.

Спроби сформувати уряд в Німеччині тривають уже чотири місяці. На виборах у вересні 2017 року СДПН здобула найгірший з 1949 року результат - 20,5% голосів.