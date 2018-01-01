У Німеччині зменшилася кількість неонацистських демонстрацій

У 2017 році німецькі праві екстремісти провели 107 вуличних акцій за участю 11 тисяч осіб

Праві екстремісти в Німеччині за 2017 рік подали заявки на проведення 107 вуличних акцій, в яких взяли участь близько 11 тисяч осіб. Це майже на дві третини менше, ніж роком раніше. Такі дані в суботу, 24 лютого, наводять видання медіаконцерну Funke Mediengruppe з посиланням на дані уряду ФРН. У 2016 році було проведено 312 неонацистських маршів,



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У 2017 році німецькі праві екстремісти провели 107 вуличних акцій за участю 11 тисяч осіб

Праві екстремісти в Німеччині за 2017 рік подали заявки на проведення 107 вуличних акцій, в яких взяли участь близько 11 тисяч осіб. Це майже на дві третини менше, ніж роком раніше. Такі дані в суботу, 24 лютого, наводять видання медіаконцерну Funke Mediengruppe з посиланням на дані уряду ФРН.

У 2016 році було проведено 312 неонацистських маршів, в яких взяли участь 30 тисяч осіб. У 2015 році було організовано 430 подібних заходів за участю 60 тисяч демонстрантів. Організаторами таких протестних акцій виступають правоекстремістська Націонал-демократична партія Німеччини (НДПН), а також ще більш дрібні неонацистські угруповання «Права партія» і «Третій шлях».

Крім того, знизилася кількість демонстрацій прихильників антиісламського правопопулістського руху Pegida, повідомляють видання Funke Mediengruppe. Крім основних акцій в Дрездені, по решті Німеччини в минулому році пройшло 80 аналогічних мітингів і маніфестацій. У 2016 році їх було майже 200.

Нагадаємо, британські підводники з компанії Advanced Marine Services біля берегів Ісландії виявили на затопленому кораблі 4 тонни золота нацистів.

Джерело: Deutsche Welle