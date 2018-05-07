У Німеччинні ув'язнили 89-річну жінку за заперечення Голокосту

Жінку засудили до двох років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Німецьку пенсіонерку відому своїми неонацистськими поглядами Урсулу Гафербек затримали правоохоронці, після того, як вона не прибула до в'язниці для відбування покарання за заперечення Голокосту. Про це пише DW. Повідомляється, що жінку взяли під варту в її рідному місті Флото, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, і передали до



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89-річну німкеню ув'язнили за заперечення Голокосту

Жінку засудили до двох років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Німецьку пенсіонерку відому своїми неонацистськими поглядами Урсулу Гафербек затримали правоохоронці, після того, як вона не прибула до в'язниці для відбування покарання за заперечення Голокосту.

Про це пише DW.

Повідомляється, що жінку взяли під варту в її рідному місті Флото, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, і передали до відповідної пенітенціарної установи.

Зазначається, що жінку засудили до двох років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Цей вирок Гафербек оскаржила, однак програла суд.

У звинуваченнях мова йшла про публікації у правоекстремістській газеті «Голос Рейху», опубліковані в 2014 та 2015 роках.

На сайті ursula-haverbeck.info зазначається, що жінка не прибула до тюрми, оскільки чекає експертного висновку щодо придатності її до відбування покарання, якого ще немає. Однак речник прокуратури міста Ферден, яка дозволила заарештувати засуджену, заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. За його словами, відповідний висновок був виданий ще 20 квітня і він дозволяє ув'язнити Гафербек.

Нинішній вирок суду - вже не перший для Урсули Гафербек. За розпалювання ворожнечі її вже засуджували до ув'язнення у Гамбурзі, Берліні та Детмольді, однак де-факто вона опинилася у тюрмі вперше.

Пенсіонерка відома своєю праворадикальною діяльністю. За її переконанням, насправді табір смерті Аушвіц (Освенцім) був трудовим табором, де нікого не вбивали.

У Німеччині за схвалення, применшення чи заперечення Голокосту передбачено максимальне покарання у вигляді штрафу та п'ятирічного тюремного ув'язнення.