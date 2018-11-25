У підозрюваного у відмиванні грошей знайшли $350 тис у пральній машині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція також знайшла зброю та машинку для рахування купюр

Барабан пральної машини був забитий купюрами

В Амстердамі поліція прийшла з обшуками до однієї з квартир, мешканець якої підозрювався у відмиванні грошей. У його пральній машині знайшли 350 тисяч доларів.

24-річний підозрюваний, ім’я якого не називається, був під час обшуків удома. Його затримали за обвинуваченнями у відмиванні грошей, незаконному проживанні без реєстрації та за низкою інших правопорушень.

У квартирі окрім грошей поліція також знайшла зброю та машинку для рахування купюр. А барабан пральної машини був забитий купюрами по 20 та 50 євро.

Західні медіа жартома пишуть, що ця історія є наочним прикладом відмивання грошей. Адже за однією з версій, термін «відмивання грошей» з’явився у Сполучених Штатах в першій половині 20 століття під час «сухого закону». Тоді мафія отримувала багато коштів від нелегального продажу алкоголю. Аби приховати ці оборудки — вони офіційно відкривали мережі пральних, у виручку яких і докладали незаконно зароблені на торгівлі гроші.