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    У світі

    У Польщі лютує руйнівний буревій: фото

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    Ремонтні роботи тривають без упину - У Польщі лютує руйнівний буревій: фото
    Ремонтні роботи тривають без упину
    Фото: polskieradio24.pl

    Без електрики лишалися майже 150 тисяч жителів

    У Польщі через сильний вітер з п’ятниці поранення отримали троє людей, десятки тисяч будинків лишаються знеструмленими. Про це повідомляє TVN24.

    Повідомляється, що в п’ятницю поранення дістали двоє людей, на чий автомобіль впало зламане дерево. У суботу дерево впало на 60-річну жінку, її доставили до лікарні.

    За даними рятувальників, найчастіше наслідками буревію були зламані гілки дерев на вулицях, а також пошкодження ліній електропередачі.

    «Сьогодні вранці без електрики лишалися майже 150 тисяч жителів. Ремонтні роботи тривають без упину», - повідомила Анна Адамкевич з урядового центру безпеки Польщі.

    «Сильний вітер спричинив пошкодження дахів понад 100 будинків здебільшого на півдні Польщі, 20 дахів взагалі зірвало», - повідомив речник Державної пожежної служби Польщі Павел Фронтчак.

    У неділю Інститут метеорології та водного господарства також зробив попередження про несприятливі погодні умови. Особливо сильний вітер спостерігатиметься у Поморському, Західнопоморському, Малопольському, Підкарпатському, Свєнтокшиському, Любельському та Мазовецькому воєводствах.

    Джерело: Європейська правда

    Польща стихійні лиха
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