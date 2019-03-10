У Польщі лютує руйнівний буревій: фото



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Ремонтні роботи тривають без упину Фото: polskieradio24.pl

Без електрики лишалися майже 150 тисяч жителів

У Польщі через сильний вітер з п’ятниці поранення отримали троє людей, десятки тисяч будинків лишаються знеструмленими. Про це повідомляє TVN24.

Повідомляється, що в п’ятницю поранення дістали двоє людей, на чий автомобіль впало зламане дерево. У суботу дерево впало на 60-річну жінку, її доставили до лікарні.

За даними рятувальників, найчастіше наслідками буревію були зламані гілки дерев на вулицях, а також пошкодження ліній електропередачі.

«Сьогодні вранці без електрики лишалися майже 150 тисяч жителів. Ремонтні роботи тривають без упину», - повідомила Анна Адамкевич з урядового центру безпеки Польщі.

10.03.19-09:27

Babilon

ZDJĘCIA pic.twitter.com/UDe2nVe6Yf — KP PSP Chojnice (@KP_PSP_Chojnice) March 10, 2019

To nie była spokojna noc dla mieszkańców województwa śląskiego. Ponad 300 interwencji odnotowali strażacy w związku z silnym wiatrem. Więcej na ten temat w Aktualnościach

Fot: M. S. pic.twitter.com/HKsbwMZ6IT — Aktualności TVP3 Katowice (@AktualnosciTVP3) March 10, 2019

09.03.19-16:37

Chojnice, ul. Młodzieżowa

1. Powalone drzewo przed wejściem do budynku.

Zastępy - #JRGChojnice pic.twitter.com/KmXxNjJbZt — KP PSP Chojnice (@KP_PSP_Chojnice) March 9, 2019

«Сильний вітер спричинив пошкодження дахів понад 100 будинків здебільшого на півдні Польщі, 20 дахів взагалі зірвало», - повідомив речник Державної пожежної служби Польщі Павел Фронтчак.

У неділю Інститут метеорології та водного господарства також зробив попередження про несприятливі погодні умови. Особливо сильний вітер спостерігатиметься у Поморському, Західнопоморському, Малопольському, Підкарпатському, Свєнтокшиському, Любельському та Мазовецькому воєводствах.

Джерело: Європейська правда